Misi Balas Dendam Kamaru Usman, Duel Trilogi Lawan Leon Edwards Bakal Terwujud di UFC 286

SERAMBINEWS.COM - Pertarungan rematch yang memperebutkan gelar kelas welter antara Leon Edwards dan Kamaru Usman bakal digelar pada UFC 286.

Trilogi itu akhirnya terwujud, di mana Leon Edwards selaku pemilik gelar juara kelas welter akan menghadapi Kamaru Usman.

Duel pamungkas UFC 283 dijadwalkan akan dihelat di Inggris, pada Maret 2023.

Leon Edwards akan berusaha mempertahankan sabuk juara untuk pertama kalinya setelah mengudeta Kamaru Usman dari takhta saat UFC 278 pada Agustus lalu.

Saat itu, Edwards menggagalkan kemenangan angka yang tampaknya akan didapat Usman karena mengunggulinya.

Usman langsung terkapar begitu terkena tendangan tak terduga dari Edwards secara telak pada ronde kelima.

Kepastian mengenai trilogi Edwards vs Usman keluar dari mulut Presiden UFC, Dana White, setelah acara UFC Fight Night 271.

Misi besar tentunya dibawa masing-masing petarung.

Usman misalnya, The Nigerian Nightmare ingin membangun kembali legasinya setelah rekor 15 kemenangan beruntunnya dihancurkan Edwards.

Usman masih unggul dalam rekor pertarungan dengan Edwards karena menjadi pemenang dari laga pertama yang dihelat pada 2015.

Daftar Pertarungan pada UFC 286:

- Leon Edwards vs Kamaru Usman

- Rafael Fiziev vs. Justin Gaethje

- Roman Dolidze vs. Marvin Vettori

- Gunnar Nelson vs Daniel Rodriguez

- Luana Carolina vs Joanne Wood

- Malcolm Gordon vs Jake Hadley

- Jennifer Maia vs. Casey O'Neill

- Jai Herbert vs Ludovit Klein

- Lerone Murphy vs Nathaniel Wood

- Chris Duncan vs. Michal Figlak

- Veronica Macedo vs. Juliana Miller

(*)

Artikel ini telah tayang di Bolasport.com dengan judul "RESM! Trilogi Leon Edwards Vs Kamaru Usman akan Digelar pada UFC 286"