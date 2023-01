Postingan Rizal di Instagram Bikin Netizen Cemas dan Penasaran, Band Armada Bubar?

SERAMBINEWS.COM - Band Armada diisukan bubar setelah sebuah postingan memunculkan tanda tanya besar di benak netizen.

Adalah sang vokalis, Rizal, tiba-tiba membuat postingan yang tak biasa di Instagram.

Rizal Armada memposting foto band Armada dengan formasi personel lengkap.

Diselipkan caption seakan mengenang masa kejayaan mereka beberapa tahun lalu.

Caption yang menggantung membuat banyak orang berspekulasi soal masa depan band tersebut.

"Bismillahirrahmanirrahim. After 15 years together, up and down. Maybe this is the time," tulis Rizal Armada dalam keterangannya dikutip Tribunnews.com, Senin (16/1/2023).

Band Armada.

Tak hanya itu saja, spekulasi soal kemungkinan Armada bubar dipertegas dengan balasan Rizal dalam komentar Ifan Seventeen.

Ifan mengomentari unggahan tersebut dengan menyebut kelimanya akan bersatu kembali, namun balasan Rizal menyiratkan sebaliknya.

"Gabung lagi semuanya? Alhamdulillah," ujar Ifan Seventeen dalam komentar.

"I wish bro (emot menangis senyum)," balas Rizal.

Sampai kini belum ada penjelasan dan keterangan resmi dari band Armada terkait kabar itu.(*)



