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Hotel Parkside Alhambra
Manager Hotel Parkside Alhambra, Ogie Septiyogi (kedua kanan) bersama Sales Executive Wulan Ramadhania bersilaturahmi ke Kantor Serambi Indonesia
Editor: IKL
SERAMBI/AKMALUDDIN
Manager Hotel Parkside Alhambra, Ogie Septiyogi (kedua kanan) bersama Sales Executive Wulan Ramadhania bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Senin (16/1/2023).
Manager Hotel Parkside Alhambra, Ogie Septiyogi (kedua kanan) bersama Sales Executive Wulan Ramadhania bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia, Senin (16/1/2023). Kedatangannya disambut oleh Wakil Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia Firdaus Darwis (kedua kiri) dan Manajer Iklan HT Patria. Hotel Parkside Alhambra, merupakan hotel baru di Kota Banda Aceh. Hotel budget ini terletak di kawasan Simpang Lima Banda Aceh.
Sumber: Serambi Indonesia