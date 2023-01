Amerika Serikat Khawatirkan Memprovokasi Putin, Ancaman Perang Nuklir Bisa Menjadi Kenyataan

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) masih mengkhawatirkan ancaman perang nuklir dari Presiden Rusia Vladimii Putin.

The New York Times sempat melaporkan para pejabat AS memperdebatkan seberapa jauh dapat memberikan senjata AS yang dapat digunakan Ukraina untuk menyerang pasukan Rusia di Krimea.

Pejabat AS khawatir memprovokasi Putin akan menindaklanjuti ancaman senjata nuklir, mengingat pentingnya Krimea bagi pemimpin Rusia itu.

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengguncang perang nuklir Rusia sehari sebelum konferensi Ramstein.

Dia menulis di Telegram hilangnya tenaga nuklir dalam perang konvensional dapat memicu pecahnya perang nuklir.

Dia mengatakan kekuatan nuklir tidak kalah dalam konflik besar yang menjadi sandaran nasib mereka.

The New York Times, Rabu (25/01/2022) melaporkan Joe Biden percaya jika pasukan Ukraina dapat menunjukkan dapat mengancam kendali militer Rusia atas Krimea.

Sehinga, hal itu akan memperkuat tangan Kiev di setiap meja perundingan potensial.

Jeffrey Edmonds, asisten senior di Center for a New American Security, mengatakan keputusan Biden menahan beberapa kemampuan rudal jarak jauh kemungkinan mencoba untuk mengendalikan eskalasi.

“Pemerintahan Biden telah secara efektif menangani garis pergeseran dari apa yang mereka anggap meningkat atau tidak,” katanya.

Pekan lalu, AS menolak untuk membahas apakah warga Ukraina dilarang menyerang Krimea dengan bahan-bahan yang dipasok AS.

Pejabat AS sebelumnya mengatakan Kiev tidak akan menggunakan senjata buatan AS untuk menyerang di dalam wilayah Rusia.

AS dilaporkan melumpuhkan peluncur Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi yang disediakan ke Ukraina untuk mencegahnya mencapai wilayah Rusia.

Farkas mengatakan pemerintah dapat mencapai keseimbangan antara memberi Ukraina kekuatan militer yang diperlukan untuk mencapai tujuan maksimalnya.

Bahkan ketika AS menjelaskan tindakan apa yang dilarang terhadap Rusia.

“Jika kita takut Ukraina akan menyalahgunakan peralatan, maka kita harus menyatakan dengan jelas kepada orang Ukraina," ujarnya.

"Dengan penyalahgunaan yang saya maksud mengenai target sipil dan melakukan pembunuhan," tambahnya.

"Kita harus jelas dengan orang Ukraina dan kita harus menguji mereka dengan memberikan persenjataan yang lebih mumpuni dan lihat bagaimana mereka menggunakannya,” katanya.

“Ya, kita harus memberi Ukraina kemampuan untuk menyerang target senjata dari jarak yang aman, di Krimea, dan di mana pun militer Rusia melakukan operasi atau secara logistik mempersiapkan operasi," tambahnya.(*)

