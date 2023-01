Fakta Jamur Cordyceps di Serial The Last Of Us, Benarkah Bisa Menginfeksi Manusia?

SERAMBINEWS.COM - Berikut fakta jamur Cordyceps yang menyebabkan kepunanahn di serial The Last of Us.

Dalam serial tersebut diceritkan, jamur Cordyceps berasal dari Indonesia dan menyebar ke seluruh dunia.

Manusia berada di ambang kepunahan akibat jamur yang menginfeksi miliaran orang di serial The Last of Us.

Dimulai dari percakapan para ilmuwan di tahun 1960-an, ancaman jamur terhadap umat manusia menjadi kekhawatiran.

"Jika dunia menjadi sedikit lebih hangat, maka ada alasan untuk berevolusi," kata seorang ahli bernama Dr Neuman (diperankan oleh John Hannah), merujuk pada potensi jamur untuk menginfeksi dan menguasai pikiran manusia.

"Candida, ergot, cordyceps, aspergillus: salah satu dari mereka mampu menggali ke dalam otak kita dan mengendalikan bukan jutaan dari kita, tetapi miliaran."

Benar saja, 40 tahun kemudian, wabah jamur cordyceps menyebabkan pandemi yang mengubah orang menjadi "zombie" yang haus darah.

Namun bernarkah jamur cordyceps bisa menginfeksi manusia?

"Ada banyak jamur yang menginfeksi otak manusia di seluruh planet ini, seringkali dengan hasil yang menghancurkan," kata Profesor Elaine Bignell, pemimpin dunia dalam bidang penelitian patogen jamur manusia.

"Sejumlah spesies jamur merupakan patogen yang cukup menonjol dan membunuh ratusan ribu orang setiap tahun - hanya saja masyarakat tidak begitu menyadari hal ini."

Di antara jamur yang dianggap paling berisiko adalah Aspergillus fumigatus, jamur umum yang tersebar luas di lingkungan rumah dan luar ruangan.

Jamur itu dapat menyebabkan "penyakit paru-paru kronis dan akut" dan dapat mematikan.

Aspergillus adalah sejenis jamur, umum di rumah (Sky News)



Spesies Candida, yang menyebabkan keluhan seperti sariawan dan ruam kulit, juga merupakan salah satu penyebab utama infeksi aliran darah pada pasien perawatan intensif.

Cryptococcosis neoformans - yang menginfeksi paru-paru dan otak, menyebabkan pneumonia dan meningitis pada pasien imunosupresi.