10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Harta orang terkaya Indonesia Low Tuck Kwong menyusut 6,93 persen pada pekan ini menjadi 28,2 miliar dollar AS atau setara Rp 422,57 triliun (kurs Rp 14.985).

Kekayaan Bos PT Bayan Resources Tbk (BYAN) menguap sebesar 2,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 31,46 triliun hanya dalam sepekan.

Hal itu berdasarkan data dari The Real Time Forbes Billionaires List, Jumat (27/1/2023).

Sementara kekayaan pemilik Grup Djarum Hartono bersaudara malah meningkat.

Hal ini salah satunya dipicu kenaikan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang sahamnya melonjak 4,50 persen dalam sepekan menjadi Rp 8.700 per saham.

Kekayaan R. Budi Hartono tercatat meningkat 6,69 persen menjadi 23,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 358,14 triliun.

Demikian juga kekayaan saudaranya Michael Hartono bertambah 6,97 persen menjadi 23,0 miliar dollar AS atau sekitar Rp 344,65 triliun.

Kekayaan Ruti Hartono dan saudaranya Michael Hartono masing-masing bertambah sebesar 1,5 miliar dollar AS atau setara Rp 22,47 triliun dalam sepekan.

Pada pekan lalu, kekayaan Low Tuck Kwong sempat mencapai 30,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 457,31 triliun jika berdasarkan kurs pada saat ini yakni Rp 15.093 per dolar AS.

Harta kekayaan Low Tuck Kwong melejit 7,44 persen bila dibandingkan pada akhir tahun lalu.

Pada 31 Desember 2022, Low Tuck Kwong tercatat memiliki kekayaan sebesar 28,2 miliar dollar AS.

Seiring bertambahnya harta kekayaan Low Tuck Kwong , pria yang lahir di Singapura ini semakin meninggalkan posisi orang terkaya di Indonesia sebelumnya yakni Budi Hartono dan Michael Hartono yang bertahan di puncak sebagai orang terkaya Indonesia selama bertahun-tahun.

Pada pekan lalu kekayaan Budi Hartono tercatat 22,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 338,08 triliun dan saudaranya Michael Hartono 21,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 324,49 triliun.

Kenaikan kekayaan Low Tuck Kwong terbilang fantastis. Pasalnya di awal tahun 2022 kekayaan Low Tuck Kwong hanya sebesar 3,7 miliar dollar AS dan kerap berada di urutan 10 besar orang terkaya Indonesia versi Forbes.