Istri Reino Barack, Syahrini Sempat Posting Foto USG dan Ceramah Soal Anak, Ada Apa?

Belum juga hamil sejak dinikahi Reino Barack 019 lalu, Syahrini hebohkan netizen karena tiba-tiba membahas soal anak dan unggah foto USG

SERAMBINEWS.COM - Pasangan Syahrini dan Reino Barack masih menikmati hari-hari berdua.

Meski belum juga dikaruniai momongan keduanya tetap harmonis dan sering memperlihatkan kemesraan.

Bahasan soal anak yang diposting Syahrini adalah penggalan ceramah Ustaz Adi Hidayat.

Dalam ceramah yang diunggah Syahrni membahas soal hakikat seorang anak lahir di dunia hingga ada gambar foto USG.

Tak diketahui secara pasti hasil uji USG siapa dalam video ceramah Ustaz Adi Hidayat tersebut.

Syahrini mengomentari video ceramah itu dengan mengucapkan 'MashaAllah'.

Setelah mengunggah postingan soal momongan dan bahas anak, artis cantik yang kerap disapa Incess itu memajang fotonya dan sang suami Reino Barack dan membuat caption bernada terimakasih.

" Thank You ALLAH SWT, For Every Blessing And Giving Us Another Day To See How Beautiful The World Is ," demikian ditulis Syarini dalam akun instagramnya.

Tak hanya itu, Syahrini mengurai curhatan baru lewat akun Instagram-nya @princessyahrini.

Incess mengaku percaya bahwa semua hal baik akan datang di waktu yang tepat dan juga baik.

Hal itu terlihat unggahan caption @princessyahrini.

Syahrini mengunggah momen ketika sedang berada di sebuah taman.