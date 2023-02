Alami Masalah pada Organ Dalam Perutnya, Pelatih Tottenham Hotspur Harus Jalani Operasi

SERAMBINEWS.COM - Antonio Conte segera melakukan operasi usai mengalami masalah pada perut.

Pelatih Tottenham Hotspur itu menjalani operasi pengangkatan kantung empedu pada Rabu (1/2/2023).

Usai melakukan operasi pada organ dalam perutnya itu, Antonio Conte harus menjalani fase penyembuhan.

Tottenham Hotspur menyampaikan hal itu melalui web resminya.

Namun, belum diketahui tanggal pasti kapan kembalinya Antonio Conte.

Oleh sebab itu, teka-teki mengenai siapa yang sementara akan menggantikan perannya di Tottenham pun muncul.

Sosok yang kemungkinan besar menggantikan perannya ialah Cristian Stellini.

Cristian Stellini merupakan asisten pelatih Antonio Conte.

Mereka pertama kali bekerja sama kala Conte menukangi Juventus pada musim 2011/2012.

Berdasarkan laporan dari Four Four Two, Cristian Stellini sempat terkena skorsing dari federasi sepak bola Italia.

Stellini diskors selama dua setengah tahun karena tuduhan melakukan pengaturan skor.

Ia kemudian kembali ke dunia sepak bola pada tahun 2015.

Saat itu Stellini bergabung dengan akademi Genoa.

Lalu pada tahun 2017 ia hijrah ke Liga Italia.