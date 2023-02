VIDEO - Cuaca Ekstrem, Harga Ikan di Kota Sabang Mahal

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, - Angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda kawasan Pulau Weh, Sabang dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan harga ikan segar naik.

Hal itu terjadi sejak memasuki musim angin timur. Musim angin timur sendiri didominasi hujan angin sehingga membuat nelayan kesulitan melaut.

Jika cuaca normal nelayan bisa menangkap berbagai jenis ikan dengan melimpah, namun saat cuaca ekstrem dan ombak besar, mereka hanya bisa menangkap ikan jenis tertentu dalam jumlah sedikit.

Seperti di Pasar Pagi tradisional Kota Sabang pada Selasa (31/1/2023) pagi.

Biasanya, saat tangkapan banyak, lokasi ini dibanjiri pedagang dan pembeli. Namun karena hasil tangkapan ikan sedikit, membuat Tempat Penjual Ikan tidak terlalu ramai dari aktivitas perdagangan.

Untuk diketahui, harga ikan anak gergak dan anak dencis di kota Sabang yakni Rp 60 per kilogram, ikan pisang-pisang dijual Rp 50 ribu per 4 ekor.

Sementara ikan air tawar seperti Mujahir dijual 30 ribu per kilogram, ikan gabus 70 ribu per kilogram untuk ukuran sedang, udang dijual Rp 70 ribu per kilogram, ukuran besar 120 per kilogram.

Bakri salah satu pedagang ikan di pasar pagi Tradisional Kota Sabang menjelaskan, Tingginya gelombang laut akibat cuaca buruk sejak beberapa hari terakhir mempengaruhi hasil tangkapan ikan para nelayan di Kota Sabang.

