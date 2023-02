Garda Nasional Ukraina Klaim Jatuhkan Jet Tempur Su-25 Rusia di Bakhmut

SERAMBINEWS.COM, KIEV - Jet tempur Su-25 Rusia yang terlihat 3 km di timurlaut Kota Bakhmut, Ukraina berhasil dijatuhkan pada 2 Februari 2023.

Pasukan Garda Nasional Ukraina yang dipersenjatai MANPAD 9K38 Igla melakukan intersepsi, sehingga, salah satu jet tempur Su-25 Rusia jatuh.

Rusia sangat bergantung pada pesawat jet subsonik Su-25 dalam serangan terhadap posisi dan pemukiman pasukan Ukraina, kata Garda Nasional.

Pasukan Ukraina menyatakan telah menetralisir 840 penyerbu Rusia dalam satu hari terakhir saja, seperti dilansir The New Voice of Ukraina, Sabtu (4/2/2023).

Sehingga, total kerugian Rusia mencapai sekitar 130.000 orang, menurut Staf Umum Ukraina.

Selain itu, pasukan Ukraina melenyapkan empat tank, enam kendaraan tempur infanteri, tiga sistem artileri, dan dua sistem peluncuran roket ganda dalam 24 jam terakhir.(*)

