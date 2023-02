Prestasi Terbaru Cristiano Ronaldo Lampaui Lionel Messi, Top Scorer Terbaik Dunia Abad 21!

SERAMBINEWS.COM - Megabintang Cristiano Ronaldo mengukir prestasi mentereng pada abad ke-21.

'Didepak' Man United pada November 2022, Cristiano Ronaldo juga gagal membawa timnas Portugal jadi juara Piala Dunia 2022.

Syukurlah, Cristiano Ronaldo bisa diterima di Al Nassr, klub yang berlaga di Liga Arab Saudi.

Berganti tahun, nasib buruk yang menimpa Ronaldo sedikit demi sedikit mulai berkurang.

Sebab, ia baru saja mendapatkan satu prestasi hebat dari International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).

CR7 dinobatkan sebagai The World’s Best Goal Scorer of XXI Century after 2022 yang diumumkan pada 4 Februari 2023.

Dikutip dari situs resmi IFFHS, Ronaldo berhasil mengemas total 819 gol di abad ke-21.

Rinciannya terbagi menjadi 498 gol di liga domestik, 51 gol di piala domestik, 152 gol untuk laga internasional klub, dan 118 gol bersama timnas Portugal.

Jumlah gol yang dilesakan oleh CR7 berhasil melampaui pesaing terdekatnya, Lionel Messi, yang duduk di posisi kedua.

Mantan pemain Barcelona itu tercatat sanggup mengemas 793 gol untuk abad ke-21.

Apabila dibedah, Messi tercatat sudah mengemas 498 gol liga domestik, 71 gol di piala domestik, 137 gol di ajang antarklub internasional, dan 98 gol bersama timnas Argentina.(*)

Artikel ini telah tayang di Bolasport.com dengan judul "Kalahkan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Sabet Gelar Top Scorer Terbaik Dunia Abad ke-21"