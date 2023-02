Harga Pangan di Aceh Singkil Stabil, Ini Upaya Kendalikan Inflasi

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga kebutuhan pokok di Kabupaten Aceh Singkil, terpantau stabil.

Bahkan dalam dua hari ini tidak ada kenaikan.

Hal itu berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Singkil, Selasa (7/2/2023).

Harga beras premium yang banyak dikonsumsi warga berada dikisaran Rp 12.500 sampai Rp 12.800 per kilo.

Gula pasir Rp 14.000 per kilo, minyak goreng curah Rp 15 ribu per kilo, daging sapi Rp 130.000 per kilo, daging ayam Rp 30.000 dan telur Rp 25.600 per kilo.

Jagung pipilan Rp 6.500 per kilo, tepung terigu Rp 12.000 per kilo, kacang kedelai Rp 14.000, cabai merah Rp 35.000 sekilo dan ikan gembung Rp 45.000 per kilo.

"Harga stabil," kata Kabid Perdagangan Disperindagkop dan UKM Aceh Singkil, Ali Hasmi, Selasa (7/2/2023).

Sementara itu Pemkab Aceh Singkil, melakukan enam upaya pengendalian inflasi.

Antara lain operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor. Kemudian menjalin kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

Berikutnya melakukan gerakan menanam, merealisasikan belanja tak terduga dan subsidi transportasi.

Pemerintah Aceh, dalam pekan ini sedang mengelar pasar murah. Langkah itu sebagai upaya kendalikan inflasi. "Pemkab Aceh Singkil, juga pada puasa nanti akan gelar pasar murah, untuk stabilkan harga," kata Ali Hasmi.(*)

