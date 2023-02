SMAN 7 Banda Aceh Sabet Perunggu pada Event Thailand Investor Day 2023 di Bangkok

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh



SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - SMA Negeri 7 Banda Aceh ikut serta dalam event Thailand Inventors Day di Gedung Bitec Bang Na, Bangkok dari tanggal 2 hingga 6 Februari 2023.

Kepala SMA Negeri 7 Banda Aceh, Dr Erlawana MPd mengatakan, ada dua tim dari sekolah yang ia pimpin berangkat ke Bangkok.

Tim pertama mengangkat judul "Effect of Centella Asiatica Leaf Extract Concentration on the Quality of Dried Noodles" yang diketuai oleh Zahratul Dwi Safrina.

Tim ini beranggotakan M Atha Zaki Sauqi, Rahel Fazillah, Abdi Reda Wira Pratama, Balqis Nabilah Putri, Amira Latifa, dan Galuh Indah Wulandari.

Adapun tim kedua mengangkat judul "Snail Shell Waste (Achatina fulica) As a Percussion Instrument Innovation Media."

Tim kedua ini diketuai Omar Mukhtar dengan anggota Anzir Lamalif Ramadhan, Muhammad Daffa Putra Safrika, Rafqa Dhevriansari, Navisa Rizky, dan Fatila Isma.

"Kedua tim ini berhasil meraih medali bronze (perunggu) untuk kategori Education dan Food & Health serta Special Gold Award dari Hong Kong untuk kategori bidang Edukasi," kata Erlawana kepada Serambinews.com, Selasa (7/2/ 2023).

Menurut Erlawana, event ini diikuti 23 negara, di antaranya, Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Hong Kong, Inggris, Rusia, Kanada, dan negara lainnya.

"Jumlah project 530 judul diikuti oleh pelajar dari jenjang SD, SMP, SMA, mahasiswa, dosen, dan perusahaan. Penilaiannya berdasarkan presentasi di stage dan booth," ujarnya.

Indonesia, kata Erlawana, mampu meraih 16 medali emas yang terdiri atas 13 untuk dewasa, satu untuk SMP, dan dua dari SMA.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kadisdik Aceh, Drs Alhudri MM dan Kepala Cabang Dinas Wilayah Banda Aceh-Aceh Besar, Syarwan Joni mPd yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada seluruh tim dalam mengikuti event di tingkat internasional ini," ucapnya. (*)

