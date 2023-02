Lulur Boh Giri Karya SMAN 1 Ingin Jaya, Boeh Giri Body Scrub Raih Special Award Ajang Internasional

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Boeh Giri Body Scrub, nama sebuah lulur produk inovatif siswa SMA Negeri 1 Ingin Jaya Aceh Besar berhasil meraih special award pada even internasional di Bangkok.

Even ini digelar di Gedung Bitec Bang Na, Bangkok-Thailand, 2 - 6 Februari 2023.

Kepala SMA Negeri 1 Ingin Jaya, Nazariah SSos MPd kepada Serambinews.com, Selasa (7/2/2023) mengatakan, sekolahnya mengirimkan satu tim beranggotakan enam siswa untuk mengikuti even internasional di Kota Bangkok, Thailand, itu.

"Tari Mulyana, Zawil Hija, Aina Nabila, Nisaul Azkiya, Ulfatun Fdhillah, dan Annisa Rafika Hayati adalah anggota tim dari SMA Negeri 1 Ingin Jaya," kata Nazariah.

Katanya, penelitian ini berjudul Making a Body Scrub Form the Pemelo Peel Waste As a Skin Cleanser With Span-Tween Emulgator.

Nazariah mengatakan produk Boeh Giri Body Scrub telah dilakukan uji kelayakan di Balai Jasa Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Provinsi Aceh.

"Hasilnya aman dipakai, ini sesuai dengan peraturan Kepala BPOM Nomor 17 tahun 2014 tentang Persyarakan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetik," ucapnya.

Penelitian itu ujarnya, merupakan produk pengembangan setelah sukses mendapatkan medali perak dalam even Indonesia Inventors Day IID tingkat Internasional.

"Event itu diadakan pada tanggal 29-31 Oktover 2022 di Universitas Udayana Bali, Indonesia, yang diikuti lebih dari 25 negara dengan 300 Projek," sebut Nazariah.

Nazariah menambahkan keberhasilan ini belumlah berhenti sampai di sini saja, karena 50 projek yang dianggap memenuhi syarat mendapat undangan ke Bitek Bangkok, Thailand International Intellectual Property, Invention, Inovation, and Teknology Exposition (IPITEx).

Nazariah menyampaikan, kompetisi internasional di Bangkok diikuti 24 negara dan lebih dari 500 projek ditampilkan oleh berbagai kalangan.

Pesertanya adalah mulai dari profesor, dosen, mahasiswa, siswa SMA, dan SMP.

