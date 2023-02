Judika Buka Konser Westilfe di ICE BSD Tangerang Selatan, Ini Lagu-lagu yang Dibawakan

Spesialnya, konser Westlife beranggotakan Shane, Nicky, Mark, dan Kian kali ini dibuka oleh penyanyi Judika Sihotang. Judika membawakan lagu Westlife berjudul “Beautiful In White”.

SERAMBINEWS.COM - Westlife baru saja menggelar konser di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Kamis (9/2/2023) kemarin.

Boyband asal Irlandia melepas rindu dengan para penggemar di Indonesia.

Konser Westlife bertajuk The Wild Dreams Tour 2023 ini dimulai pukul 19.00 WIB.

Spesialnya, konser Westlife beranggotakan Shane, Nicky, Mark, dan Kian kali ini dibuka oleh penyanyi Judika Sihotang.

Judika membawakan lagu Westlife berjudul “Beautiful In White”.

Beberapa waktu lalu, Judika juga mengungkap ada kemungkinan untuk ia dan Westlife berduet.

Sementara untuk lagu-lagu yang akan dinyanyikan Westlife yakni “Sweat It Again,” “Flying Without Wings,” dan “World of our Own” serta lagu mereka yang ada di album Wild Dreams.

Seperti “Your Raise Me Up,” “Uptown Girl,” “My Hero” dan beberapa lagu lainnya.

Director Warna Warni Entertainment, Florina mengatakan, konser ini akan digelar secara intimate di dalam venue yang akan dikemas secara apik dan spektakuler.

Tiket konser bisa dibeli di westlifeinjakarta.com secara online.

Namun, hanya tiket VVIP yang masih tersedia. Sementara, tiket CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, dan CAT 5 sudah sold out.

