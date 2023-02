Kakanwil Kemenag Aceh Buka Saleum 8 MAN Model, Diikuti 1.500 Siswa Terbaik se-Aceh

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kompetisi Saleum (Science and Arts Contest for Lighting Up Education to be an Unbreakable Memory of MAN Model Banda Aceh) ke-8 resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg, Sabtu (11/2/2023).

Pembukaan acara yang diikuti 1.500 siswa/i terbaik se-Aceh ini ditandai dengan ditabuhnya rapa'i oleh Iqbal bersama pejabat lain di kompleks MAN Banda Aceh atau sering disebut MAN Model ini.

Even ini dihadiri Staf Ahli Wali Kota Banda Aceh, Iskandar SSos MSi, Ketua Pokjawas Madrasah Aceh, Drs Nopia Dorsain, Kabag TU Drs H Marzuki MA, Kabid Penmad Zulkifli SAg MPd, Kakankemenag Banda Aceh H Abrar Zym SAg MH.

Selain itu turut hadir juga mewakili Karo Isra Setda Aceh H Marzuki MA, Ketua PGRI Kota Banda Aceh Zulfikar, Ketua Komite MAN Model Prof Dr Khairuddin, Kamad MAN Model Nursiah SAg MPd, Ketua MDC Prov Aceh Dr Sofyan A Gani serta muspika setempat dan para kepala SD/MI, SMP/MTsN dan SMA/MA di Banda Aceh serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Iqbal mengatakan secara nyata kegiatan Saleum 8 MAN Banda Aceh berlangsung megah, meriah dan lebih sukses dari tahun sebelumnya.

“Kita harapkan bersama-sama agar Saleum 8 ini dapat sukses dari tahun sebelumnya. Bahkan kita lihat, secara nyata berlangsung megah dari tahun sebelumnya,” kata Iqbal.

Ia berharap, kompetisi ini akan semakin banyak melahirkan generasi madrasah Aceh yang unggul di berbagai bidang, baik akademik maupun non akademik.

"Kegiatan ini kita harapkan tidak hanya berorientasi pada ritual perlombaan semata, akan tetapi esensinya tetap pada nilai pendidikan yaitu menjadikan Saleum 8 ini sebagai pengalaman belajar Siswa dan gurunya," ujarnya.

Pada bagian akhir, Iqbal berpesan kepada seluruh peserta Saleum 8 bahwa kalah atau menang bukanlah tujuan tapi jadikanlah ajang ini sebagai motivasi dalam rangka mencapai tujuan.

“Ajang ini harus dijadikan momentum meraih prestasi secara objektif dan sportif,” pesan Iqbal.

Sementara Kepala MAN 1 Banda Aceh, Nursiah menyampaikan terima kasih atas dukungan Kakanwil dan jajarannya, serta bantuan para donatur.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Kakanwil Kemenag Aceh dan para tamu undangan yang telah hadir dan mendukung penuh kegiatan ini.

Juga kepada seluruh pantia yang sudah bekerja keras, serta kepada para donatur yang telah membantu menyukseskan acara ini," ujarnya.(*)

