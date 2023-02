Westlife Guncang Panggung Stadion GBK Jakarta, Ribuan Fans Langsung Histeris Dengar Lagu Starlight

Mereka membuka penampilannya dengan melantunkan lagu "Starlight". Hadirnya Westlife di atas panggung membuat penonton bergemuruh.

SERAMBINEWS.COM - Kelompok musik Westlife kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Boyband asal Irlandia itu menghentak panggung lewat penampilannya di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada Sabtu (11/2/2023).

Sekitar 25 ribu penonton larut dalam nostalgia.

Mereka membuka penampilannya dengan melantunkan lagu "Starlight".

Hadirnya Westlife di atas panggung membuat penonton bergemuruh.

Tidak sedikit dari mereka langsung mengabadikan momen langka ini mengingat Westlife terbilang jarang tampil di Indonesia.

Petasan di belakang panggung yang ditembakkan ke arah langit malam Jakarta menambah suasana semakin meriah.

Menurut pantauan Kompas.com, Westlife melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan tembang pamungkasnya, "Uptown Girl".

"Selamat malam, kami sangat senang bisa kembali ke Indonesia," kata salah satu personel, Shane, di atas panggung.

Karena lagu tersebut, sontak penonton yang berada di barisan depan langsung berdiri.

Teriakan "duduk! Duduk!" dari penonton yang berada di barisan belakang pun berkumandang.

Kemudian, mereka melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan lagu seperti "Fool Again", "If I Let You Go", "My Love" hingga "I Swear It Again".

Sampai saat ini, mereka masih memberikan penampilan yang terbaik untuk menyapa penonton.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang didapatkan Kompas.com dari PK Entertainment, lebih dari 25.000 penonton hadir di Stadion Madya Gelora Bung Karno.

