Bukan Bulan Madu, Song Joong Ki Bertolak ke Hungaria Ditemani Sang Istri untuk Syuting Film Terbaru

Pada Kamis (16/2/2023), Song Joong Ki tampak ditemani istrinya di Bandara Internasional Incheon untuk berangkat ke Hungaria.

SERAMBINEWS.COM - Aktor Song Joong Ki diketahui belum lama ini mengumumkan pernikahannya dengan Katy Loius Saunders.

Dikabarkan, mantan suami Song Hye Kyo itu pertama kali bertemu Katy saat syuting drama Korea (drakor) Vicenzo.

Hamil anak pertama, Katy bertolak ke Hungaria untuk menemani sang suami syuting film barunya berjudul My Name is Loh Kiwan.

Song Joong Ki juga tampak menyapa penggemar dan reporter di bandara.

Dalam foto-foto yang dirilis Soompi, Song Joong Ki terlihat menggandeng istrinya yang tengah hamil.

Mereka kompak mengenakan pakaian bewarna hitam.

Sementara Katy membawa anjing kecil.

Anjing kecil itu diketahui bernama Nalla.

Diketahui, Song Joong Ki akan berada di Hungaria selama dua bulan dan kembali ke Korea pada pertengahan April.

Namun, jadwal tersebut berubah tergantung situasi dan kondisi.

Rencananya lawan main Song Joong Ki, Choi Sung Eun, baru akan tiba di Hungaria pada akhir Februari.

Sedangkan pemain lain baru akan bergabung pada April.