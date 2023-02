Pemko Langsa Peringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Darul Falah

Foto Diskominfo Langsa

Pj Wali Kota Langsa Ir. Said Mahdum Majid bersama Forkopimda saat berlangsungnya petingatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Kota Langsa, Jumat (17/2/2023) malam mengelar Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Darul Falah Langsa diisi tausiyah Ustadz Abdil Muhadir Ritonga, M.Ps.I dari Kota Medan