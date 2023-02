VIDEO - USK Gelar Seminar Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, Sustainable use of peatland and haze mitigation in asean (supa) komponen 1 dengan pusat riset pembangunan pedesaan pertanian berkelanjutan (center of sustainable agricultural and rural development/ csard) universitas syiah kuala mengadakan seminar nasional bertajuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan gambut berkelanjutan pada hari kamis, 16 februari 2023 di aula multiple purpose room (mpr).

Seminar itu dilakukan bertujuan memberi gambaran ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah gambut, serta memberikan konsep dan implementasi praktik baik dalam pengelolaan lahan gambut, program ini diharapkan diterima dengan baik oleh masyarakat aceh pada umumnya.



Setidaknya sebanyak 500 peserta hadir dalam seminar yang diadakan secara daring dan luring di Aula Fakultas Pertanian USK.

Ketua Pusat Riset Pembangunan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian USK, Prof. Dr. Ir. Ahmad Human Hamid, MA mengatakan, program dari Pemerintah Jerman melalui GIZ itu harus diterima dengan baik untuk Aceh dan masyarakat pada umumnya.

Dia mengatakan, ada budidaya dan kawasan lindung dari ekosistem lahan gambut di Aceh. Uniknya lanjut Prof Human, kebanyakan lahan gambut yang berada di area Barat Aceh berada dalam kawasan Hak Pengelolaan (HPL).(*)