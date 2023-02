Turun Lagi, Ini Harga Logam Mulia dan Emas Perhiasan di Langsa Per Sabtu 25 Februari 2023

For Serambinews.com

"Emas batang logam mulia 99,999 persen dan emas perhiasan hari ini kembali turun," sebut Fakhrurrazi, Pengelola Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera Langsa.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Pasaran harga logam mulia dan emas perhiasan di Kota Langsa, Sabtu (25/2/2023) dibuka dengan harga turun lagi.

"Emas batang logam mulia 99,999 persen dan emas perhiasan hari ini kembali turun," sebut Fakhrurrazi, Pengelola Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera Langsa.

Fakhrurrazi menjelaskan, untuk logam mulia 99,999 persen kembali turun Rp 5 ribu, sehingga sekarang harga emas batang itu Rp 890.000 per gram.

Penurunan lainnya juga terjadi pada semua jenis emas perhiasan, seperti emas perhiasan 99,5 persen turun Rp 30 ribu per mayam.

Dengan demikian, saat ini harga emas perhiasan 99,5 persen tersebut menjadi Rp 2.950.000 per mayam.

"Awalnya harga emas 99,5 persen Rp 2.980.000 per mayam, saat ini hanya Rp 2.950.000 per mayam, atau turun Rp 30 per mayam," rincinya.

Kemudian, sambung Fakhrurrazi, emas 97 persen juga turun drastis Rp 60 ribu per mayam, sehingga kini harganya Rp 2.820.000 per mayam.

"Penurunan tertinggi terjadi pada emas 97 persen yaitu, per mayamnya turun Rp 60 ribu," sebutnya.

Sedangkan emas perhiasan 70 persen tetap Rp 750.000 per mayam belum termasuk ongkos. (*)

Baca juga: Logam Mulia Turun Tipis, Ini Rincian Harga Emas di Langsa Per 24 Februari 2023

Satu lampiran • Dipindai dengan Gmail