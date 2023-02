VIDEO Setahun Invasi Rusia ke Ukraina, AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Sektor Pertambangan Rusia

SERAMBINEWS.COM - Setahun invasi Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat (AS) terapkan sanksi baru untuk sektor per tambangan Rusia.

Amerika Serikat (AS) menerapkan sanksi baru terhadap sektor per tambangan Rusia dengan menaikkan pungutan impor atas lebih dari 100 logam, mineral dan produk kimia negara itu.

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Jumat (24/02/2023) kemarin, bahwa langkah itu dilakukan pada peringatan satu tahun operasi militer Rusia di Ukraina.

Dikutip dari laman Russia Today, Sabtu (25/2/2023), pada awal bulan ini muncul laporan bahwa AS berencana untuk 'menampar' aluminium Rusia dengan tarif impor 200 persen.

Selain itu, AS akan memberlakukan pembatasan ekspor pada 90 perusahaan dari Rusia, dan negara ketiga lainnya termasuk China, karena diduga 'terlibat dalam penghindaran sanksi dan aktivitas pengisian ulang untuk mendukung sektor pertahanan Rusia'.

AS bersama dengan negara Barat lainnya, memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia selama setahun terakhir sebagai respons atas operasi militer Rusia di negara tetangganya, Ukraina.

Tindakan tersebut tidak hanya mempengaruhi sektor perdagangan, ekspor energi, investasi, keuangan dan pariwisata di antara bidang ekonomi Rusia lainnya.

Sebelumnya, logam Rusia dan produsennya belum pernah menjadi sasaran langsung oleh pembatasan Barat, namun banyak pembeli telah menghindari impor dari negara tersebut selama beberapa bulan terakhir di tengah tekanan sanksi.

Pada Desember 2022, Menteri Perdagangan Rusia Denis Manturov mengatakan bahwa negaranya akan mengalihkan ekspor logamnya dari negara-negara Barat ke pasar alternatif, dengan China, Turki, negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia dan negara-negara CIS sebagai prioritasnya.



