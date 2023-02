Ilmuwan Jepang Bongkar Penipuan Berabad-Abad, Mumi Putri Duyung Ternyata Hanya Boneka Mengerikan

The Science

SERAMBINEWS.COM, TOKYO - Mumi Putri Duyung berusia berabad-abad berhasil dibongkat oleh ilmuwan sebagai boneka mengerikan.

Dimana, ada bagian-bagian hewan, bahkan lebih aneh dari yang diperkirakan sebelumnya.

Pada tahun 2022, para peneliti menemukan putri duyung, yang panjangnya 30,5 cm, tergeletak di dalam kotak kayu tertutup di dalam kuil Jepang, Prefektur Okayama.

Pada saat itu, para peneliti mengira itu dibuat dari batang tubuh dan kepala monyet yang dijahit ke tubuh ikan yang dipenggal .

Hibrida yang menghantui, yang menyerupai Ningyo dari mitologi Jepang, makhluk mirip ikan dengan kepala manusia yang dikisahkan dapat membantu menyembuhkan penyakit dan meningkatkan umur panjang.

Sebelumnya telah ditampilkan dalam kotak kaca di kuil untuk disembah orang, disimpan jauh lebih dari 40 tahun yang lalu.

Baca juga: Melihat Lambaian Gemulai Putri Duyung di Kepulauan Banyak dari Jarak Dekat

Sebuah surat di dalam kotak mumi mengklaim spesimen itu ditangkap oleh seorang nelayan antara tahun 1736 dan 1741, seperti dilansir The Science, Sabtu (25/2/2023).

Tetapi kemungkinan dibuat beberapa dekade setelah itu sebagai tipuan untuk dijual kepada orang kaya yang ingin meningkatkan kesehatan atau hidup lebih lama.

Para peneliti dari Kurashiki University of Science and the Arts (KUSA) di Jepang mengambil putri duyung pada awal Februari 2022.

Kemudian, mempelajari artefak yang menakutkan tersebut menggunakan berbagai teknik.

Seperti sinar-X dan CT ( tomografi terkomputerisasi) pemindaian, penanggalan radiokarbon, mikroskop elektron dan analisis DNA.

Pada 7 Februari 2023, tim akhirnya merilis temuannya dalam pernyataan KUSA (diterjemahkan dari bahasa Jepang).

Baca juga: Sekeluarga Jadi Mumi, Empat Jenazah Ditemukan Mengering di Rumah

Dan apa yang mereka temukan tentang putri duyung itu bahkan lebih aneh dari yang diperkirakan.

Hasil penelitian menunjukkan tubuh putri duyung bukan milik monyet, tetapi sebagian besar terbuat dari kain, kertas, dan kapas yang disatukan oleh pin logam yang membentang dari leher ke punggung bawah.