Pria New Jersey Bawa Banyak Senjata Diadili, Mencoba Naik Pesawat Penumpang

Petugas berpatroli di Bandara New Jersey, AS, tempat seorang pria calon pesawat penumpang membawa senjata api dalam jumlah banyak.

SERAMBINEWS.COM, NEW JERSEY - Seorang pria New Jersey, Amerika Serikat (AS) ditangkap saat mencoba naik pesawat penumpang dengan membawa banyak senjata di kopernya pada akhir tahun lalu.

Dalam siaran pers, Departemen Kehakiman AS mengatakan Seretse Clouden (42) dari Wilmington, New Jersey ditangkap pada 30 Desember 2022 di Bandara Internasional Newark Liberty.

Selama pemeriksaan rutin bagasi terdaftar Clouden dan petugas TSA menemukan dua magasin Glock kaliber 40, masing-masing berisi 15 butir amunisi kaliber 40.

Setelah pemeriksaan lebih lanjut dari bagasi tambahannya, Clouden ditemukan membawa tongkat ASP, pisau bermuatan pegas, taser dan pistol Glock 22 kaliber 40.

Kemudian, senapan DPMS Panther Arms kaliber 308, dan satu kaliber 5.56, serta Senapan AR-15.

Clouden juga memiliki rompi dengan tulisan "US Marshal" dan lencana Marshal serta kredensial dengan fotonya.

Pengaduan kriminal resmi mencatat Layanan Marsekal Amerika Serikat mengonfirmasi Clouden tidak dipekerjakan sebagai Marsekal dan materi tersebut palsu.

Clouden didakwa dengan kepemilikan senjata api dan kepemilikan dokumen ID palsu.

Tuduhan ini bersama-sama dapat membawa hukuman penjara maksimum 25 tahun.

Ini bukan kasus pertama Clouden dihukum.

NBC News pada Seasa (28/2/2023) melaporkan dia sebelumnya mengaku bersalah atas kepemilikan senjata api secara tidak sah pada tahun 2016.

Berita penangkapan Clouden mengikuti laporaan dri Petugas Keamanan Bandara AS (TSA) lebih banyak senjata api tahun 2022 daripada sebelumnya.

Dimana, 6.542 senjata ditemukan oleh keamanan bandara tahun lalu, rata-rata 18 per hari.

"Senjata api tidak boleh berada di dekat pos pemeriksaan," kata juru bicara TSA, R Carter Langston.(*)

