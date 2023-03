Kalahkan Loyalitas FC Lewat Drama Adu Pinalti, Kuta Malaka Raih Gelar Juara Turnamen Singa Piyeung

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Keseblasan Kuta Malaka Aceh Besar memastikan diri sebagai tim yang terbaik di Turnamen HUT Singa Piyeung setelah berhasil merebut juara, Kepastian ini di dapat setelah tim asuhan Cek Mun ini berhasil mengalahkan Loyalitas Banda Aceh di partai final lewat drama adu pinalti 4-3 setelah bermain imbang 0-0.

Laga puncak ini di helat di Lapangan Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (1/3/2023) dan ditutup langsung oleh mantan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah.

Kemenangan Kuta Malaka disambut gegap gempita para suporternya yang berhadir, ini merupakan raihan prestasi yang membanggakan bagi tim Aceh Besar ini mengingat mereka tampil begitu impresif dari babak penyisihan hingga sampai ke final.

Presiden Singa Piyeung, Cut Yan menyerahkan piala kepada juara pertama Kuta Malaka FC yang diterima kapten tim Fajar, di lapangan Gampong Baroh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (1/3/2023). (Doc. Panitia)

Tampil dibabak pertama punggawa Kuta Malaka yang mengandalkan Adex Sabang, Ramadhan, Fajar, Agung Bekasi, Ferdi, Amirul bermain lebih taktis, tusukan tusukan ke wilayah pertahanan Loyalitas FC beberapa kali menghasilkan peluang namun masih gagal dimanfaatkan oleh barisan depan dalam menjebol gawang lawan.

Loyalitas FC dibawah asuhan Irwansyah menurunkan Faisal, Amiril, Alvin Nasution, Iwan Sadri, Riski Tangse, Uut Mareta bahu membahu dalam membangun serangan, peluang demi peluang didapatkan namun juga gagal dalam mencetak gol, hingga jeda babak pertama usai kedukaan masih imbang 0-0.

Baca juga: Gasak Labang Donya 2-1, Kuta Malaka Tembus Final HUT Singa Piyeung

Babak kedua, kedua keseblasan tampil menyerang, beberapa peluang emas berhasil didapatkan, namun gol yang dinanti-nanti juga belum juga datang, hingga wasit Mustafa Kamal yang memimpin laga final ini meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan kedudukan masih 0-0.

Untuk menentukan pemenang, maka adu pinalti menjadi pilihan, dalam drama adu pinalti ini dewi fortuna berpihak ke tim Kuta Malaka dimana mereka berhasil menang dengan skor akhir 4-3.

Baca juga: Derbi Indrapuri Tersaji di Turnamen HUT Singa Piyeung, Messcot Hentikan Beunot FC

Dengan kemenangan ini Kuta Malaka berhasil meraih juara pertama dan berhak atas uang pembinaan sebesar 30 juta plus tropi sedangkan Loyalitas FC menjadi juara kedua, mendapat uang pembinaan 20 juta plus tropi, Juara 3 bersama yaitu Labang Donya dan PSKD Kajhu masing masing mendapat uang pembinaan sebesar 5 juta plus tropi.

Baca juga: Dua Gol Perda Rahman Antar PSKD Kajhu Melaju Ke Perempatfinal Turnamen HUT Singa Piyeung

Top skor berhasil direbut oleh pemain Kuta Malaka lewat 4 gol yang berhasil diciptakan selama pertandingan dan pemain terbaik diraih Fajar lunggawa Kuta Malaka, top skor dan pemain terbaik masing-masing memperoleh uang pembinaan 1 juta rupiah dan tropi.

Pemain berbakat masing masing diberikan kepada Harwalis dari Kuta Malaka dan Rio dari PSKD Kajhu masing masing mendapat uang pembinaan 500 ribu plus tropi, sedangkan tim fair play didapatkan PSKD Kajhu dengan mendapatkan uang pembinaan 500 ribu.(*)