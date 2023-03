Tekan Laju Inflasi Jelang Ramadhan, Pemko Sabang Kembali Gelar Pasar Murah Selama 3 Hari

For Serambinews.com

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Menyambut bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemko) Sabang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kembali menggelar pasar murah selama tiga hari, mulai tanggal 2-4 Maret 2023, di tiga lokasi berbeda.

Pasar murah ini merupakan kerja sama antara Disperindagkop dan UKM Sabang dengan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, serta Perum Bulog Divre Aceh.

"Pasar murah ini kami gelar sebagai langkah penanganan inflasi dan juga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok,” kata Kepala Disperindagkop dan UKM Sabang, Agus Halim, Kamis (2/3/2023) siang.

“Dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli dan meringankan beban masyarakat, terlebih lagi menjelang bulan suci Ramadhan," lanjut Agus Halim.

Ia menyebutkan, pasar murah iru dilaksanakan di tiga titik lokasi yakni di Gampong Paya Seunara, Gampong Balohan, serta di halaman Kantor Disperindagkop dan UKM Kota Sabang.

“Pasar murah ini menyediakan beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam,” rincinya.

"Stok yang didrop di Sabang secara keseluruhan yaitu beras premium ukuran 10 kg sebanyak 1.125 sak atau 11.250 kg,” urai dia.

“Kemudian, gula 2.400 kg, minyak goreng 3.000 liter, tepung terigu 750 kg, dan telur 1.080 lemping," terangnya.

Dia menjelaskan, bahan pokok dijual dengan harga yang terjangkau pada pasar murah tersebut.

Seperti, beras ukuran 10 kilogram dijual dengan harga Rp 80.000 per sak, dan gula seharga Rp. 22.000 per dua kg.

Lalu, minyak goreng seharga Rp 30.000 per dua liter, tepung terigu Rp 10.000 per kg, dan telur ayam Rp. 35.000 per lemping.

"Dengan total per paketnya seharga Rp 177.000,“ rinci Agus Halim.

“Tapi jika masyarakat ingin bisa beli per satuan juga bisa, seperti telur ayam setengah papan saja seharga Rp 18.000, minyak goreng bisa dibeli per liter dengan harga Rp. 15.000, dan gula per kg Rp. 11.000," jelasnya.(*)