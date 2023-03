Panen Perdana, Harga Padi Terus Turun di Pidie hingga Petani Mengeluh 

Awalnya, petani di Gampong Seureukui Cebrek sempat gembira dengan harga padi Rp 6.200 per kg akan bertahan. Namun, pelan tapi pasti harga padi terus turun tanpa mampu dibendung.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Petani di Gampong Seureukui Cebrek, Kemukiman Riwat, Kecamatan Glumpang Baro, Pidie, Sabtu (4/3/2023), melakukan panen padi perdana.

Awalnya, petani di Gampong Seureukui Cebrek sempat gembira dengan harga padi Rp 6.200 per kg akan bertahan.

Namun, pelan tapi pasti harga padi terus turun tanpa mampu dibendung.

Harga padi awalnya turun Rp 400 per kg, Rp 700 per kg hingga 800 per kg.

"Kami pikir panen perdana kami di Kecamatan Glumpang Baro harga padi bisa bertahan Rp 5.800 dari 6.200 per kg, tapi terus turun," kata Usman dan Abdul Wahab petani Gampong Seureukui, Kecamatan Glumpang Baro, kepada Serambinews.com, Sabtu (4/3/2023).

Saat ini, sebutnya, harga padi dijual Rp 5.200 per kg.

Petani sangat mengeluhkan dengan harga padi yang terus turun saat tiba musim panen.

Menurutnya, seharusnya pemerintah hadir saat petani memanen padi, guna menjaga harga tidak terus turun.

Sebab, harga belum berpihak kepada petani.

"Kita tidak tahu, kok harga padi terus terjun harganya. Kalau hasil panen kali ini sangat bagus," ujarnya.

Aisyah petani lainnya di Gampong Seureukui Cebrek, kepada Serambinews.com, Sabtu (4/3/2023) mengungkapkan, ada petani disini yang sempat menjual padi Rp 5.800 hingga 5.500 per kg.

Tapi, sekarang harga padi malah turun menjadi Rp 5.200 per kg.

"Harga padi akan turun lagi, apalagi kalau sudah panen raya harga semakin murah. Kalau harga tidak dikawal pemerintah, makanya petani sulit bisa bangkit," pungkasnya. (*)

