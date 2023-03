Stan Dekranasda Nagan Raya di Jakarta Ramai Pengunjung, 3 Pj Bupati Ikut Beri Apresiasi

Pasalnya, di stan asal kabupaten penghasil batu giok ini menampilkan berbagai produk unggulan kerajinan tangan yang bagus dan sangat menarik, seperti kerajinan dari limbah batok kelapa dan kerajinan batu giok.

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Stan Dekranasda Nagan Raya, pada pameran Inacraft 2023 berlangsung di Jakarta Convention Center, ramai pengunjung lokal dan luar negeri seperti dari China, Korea Selatan, dan Pakistan, Jumat (3/3/2023).

Selain dari pengunjung umum, ternyata stan Dekranasda Nagan Raya juga dikunjungi pejabat asal Provinsi Aceh, seperti Pj Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman, SH MH, Pj Bupati Bireuen Dr Aulia Sofyan PhD, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM serta sejumlah pejabat lainnya.

Stan Dekranasda Nagan Raya juga diapresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Pj Bupati Aceh Tamiang Meurah Budiman.

Pasalnya, di stan asal kabupaten penghasil batu giok ini menampilkan berbagai produk unggulan kerajinan tangan yang bagus dan sangat menarik, seperti kerajinan dari limbah batok kelapa dan kerajinan batu giok.

Di samping itu, seorang seniman yang dikenal sebagai pianis dengan pengalaman pertunjukan dalam dan luar negeri, Ary Sutedja juga datang mengunjungi stand Dekranasda Nagan Raya, dan memborong kerajinan batok kelapa dan kerajinan batu giok dalam jumlah besar.

"Kerajinan dari Nagan Raya ini luar biasa, pelayanan dan cara menjelaskan produk juga sangat baik dan saya sangat tertarik terhadap produk kerajinan dari Nagan Raya ini, sehingga saya borong semuanya," kata Ary.

Sementara itu, P Ketua Dekranasda Kabupaten Nagan Raya, Nasruddin SSTP MSi mengatakan, bahwa pada hari ketiga pameran Inacraft 2023 berlangsung, pengunjung ramai dan antusias terhadap produk yang ditampilkan seperti kerajinan batok kelapa, kerajinan batu giok, sulaman benang emas, rajut dan kerajinan eceng gondok.

"Semoga kedepannya, para pelaku UMKM Nagan Raya terus dapat berkembang secara simultan seperti kerajinan yang ditampilkan pada pameran Inacraft 2023 ini," tutur Nasruddin selaku suami dari Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas AP SSos MSi.

Pameran Inacraft 2023 yang mengusung tema "From Smart Village to Global Market" dan sub-temanya "The Authentic South Sulawesi" mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 5 Maret mendatang di Jakarta Convention Center.(*)

