VIDEO Ini Tanggapan Sandiaga Uno Terkait Wacana Anies-Sandi 2024, Demokrat Menolak

SERAMBINEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka peluang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Kemenparekraf, Jakarta, Senin (6/3/2023) Sandiaga Uno mengatakan ia menyerahkan semuanya kepada pimpinan partai politik yang memiliki kewenangan untuk melakukan kajian.

Sandi menegaskan dirinya masih tetap berfokus pada pekerjaannya sebagai menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin sebagai menparekraf.

Sandi menambahkan, sebagai kader Gerindra dirinya tetap akan mengikuti keputusan dari pimpinannya, yakni Ketua Umum partai Prabowo Subianto.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (6/3/2023) menolak wacana Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden, untuk mendampingi Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024 nanti.

Sebab, Sandiaga Uno dinilai Partai Demokrat tidak merepresentasikan sosok perubahan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, merespons adanya wacana yang menduetkan Anies-Sandi untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Prabowo pun mengingatkan bahwa selama Sandiaga masih menjadi kader Gerindra, ia akan patuh terhadap segala keputusan partai.



