AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Jadwal Lengkap Liga Champions 2022-2023, Chelsea vs Dortmund, Hotspur vs Milan, Muenchen vs PSG. FOTO Lionel Messi berebut bola dengan Joshua Kimmich pada pertandingan PSG vs Bayern Muenchen pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Rabu (15/2/2023) dini hari WIB.