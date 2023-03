Curhat Linda ke Irjen Teddy Minahasa Soal Jual Beli Sabu, Terungkap Perbincangannya Via Whatsapp

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Linda Pujiastuti alias Mami Linda sempat menolak perintah Irjen Teddy Minahasa dalam urusan transaksi sabu.

Saat itu, 1 September 2022, Linda mengirim pesan whatsapp kepada Teddy yang kontaknya disimpan sebagai "My Jenderal."

"Komunikasi antara Linda dengan My Jenderal jam 1.35.50 (siang)," kata Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Digital Forensik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Rujit Kuswinoto dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba atas terdakwa AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, dan Linda Pujiastuti alias Mami Linda di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (8/3/2023).



Mulanya, Linda meminta agar hasil penjualan sabu segera dicairkan.

Namun dirinya enggan berkomunikasi melalui AKBP Dody Prawiranegara lebih jauh.

Linda pun menyampaikan keluh kesahnya selama berkomunikasi dengan Dody.

"Bahan gk sido di cair in tha? Bayer ku wes siap, tapi aku males urusan karo dody gk bener," kata Linda kepada Teddy dalam pesan Whatsapp yang ditampilkan di per sidangan Rabu (8/3/2023).

Pesan Linda itu dibalas dengan satu kalimat perintah oleh Teddy Minahasa.

"Dibalas My Jenderal: Koordinasi dengan Dodi," ujar Rujit membacakan pesan Whatsapp Teddy ke Linda yang ditampilkan di per sidangan.

Perintah Teddy itu justru dibalas curhat oleh Linda.

Menurut Linda, Dody hanya ingin terima bersih dalam transaksi dengannya.

Linda pun kembali menjawab "males", dan dilanjutkan lagi dengan pesan yang menyatakan bahwa Dody ingin namanya bersih.

"Jenenge dekne njalok bersih, enak bener (dia minta namanya bersih, enak benar)," kata Rujit membacakan pesan Linda.