Trail Adventure RATA-4 Akan Meriahkan HUT Kota Jantho Ke-39, Dimeriahkan Ratusan Peserta

“Alhamdulillah ratusan peserta sudah mendaftar, even ini juga banyak ditunggu oleh para rider yang menyukai tantangan, track Jantho selalu memberi warna berbeda dalam track,” katanya, di Kota Jantho, Rabu (8/3/2023).

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO – Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-39 Kota Jantho tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menggelar event Trail Adventure RATA-4 pada tanggal Sabtu (11/3/2023) mendatang.

RATA-4 direncanakan dilepas Pj Bupati Aceh Besar dengan start di Jantho Sport Center (JSC) dan akan finish di Taman Sari Kota Jantho.

Ketua Panitia Penyelenggara even RATA-4, Ridwan Jamil SSos MSi atau yang akrab disapa RJ mengatakan, event trail adventure merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT Ke-39 Kota Jantho.

Hingga saat ini, ratusan peserta rider dari berbagai daerah telah mendaftar untuk mengikuti gelaran tersebut.

“Alhamdulillah ratusan peserta sudah mendaftar, even ini juga banyak ditunggu oleh para rider yang menyukai tantangan, track Jantho selalu memberi warna berbeda dalam track,” katanya, di Kota Jantho, Rabu (8/3/2023).

Ridwan mengungkapkan, even tersebut bukan sebagai even cari pemenang ataupun even yang dalam kategori kejuaraan.

Melainkan ini adalah even acara temu ramah dan berkumpulnya para komunitas trail yang ada.

Baca juga: Viral Wisata Ranca Upas Bandung Hancur, Kebun Edelweis Rawa Habis Dilindas Motor Trail

“Even ini menjadi ajang silaturahmi bagi para rider yang ada di Aceh, track RATA-4 ini juga menyuguhkan banyak pemandangan indah yang ada di gunung Jantho, jadi patut untuk diikuti dan dinikmati,” ucapnya.

Senada dengan Ridwan Jamil, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, mengatakan even ini juga menjadi media promosi keindahan alam Aceh Besar.

Hal ini kata dia, karena keindahan panorama Aceh Besar sebenarnya sangat menarik, namun sayangnya belum banyak terekspose.

“Kami berharap bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini nantinya agar bisa mempromosikan keindahan alam yang ada di Aceh Besar ke dunia luar, baik keindahan flora dan faunanya. Mari sama sama kita promosikan keidahan alam Aceh Besar,” ujar Iswanto.

Ia menuturkan, even RATA-4 sebagai upaya menyemarakan HUT ke-39 Kota Jantho, di mana Jantho merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Besar.

Tak hanya itu, even ini juga diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Kota Jantho.

“Ada ratusan peserta yang hadir di even ini, mudah-mudahan geliat ekonomi Aceh Besar juga meningkat, ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi,” tutur Iswanto.

Sementara itu secara terpisah, Kapolres Aceh Besar, AKBP Carlie Syahputra Bustamam SIK MH mengatakan, olahraga yang memacu adrenalin itu banyak diminati masyarakat.

Even ini juga menjadi media kampanye bagi pihak kepolisian, untuk safety riding dan disiplin dalam berlalu lintas pada setiap kesempatan.

“Safety riding adalah kunci keselamatan, jadi, ini moment tepat bagi kita untuk mengkampanyekan bagaimana berkendara yang aman,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Viral Wisata Ranca Upas Bandung Hancur Usai Dilewati Ajang Trail, Kebun Edelweis Hancur Dilindas