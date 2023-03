VIDEO - Petugas Padamkan Rumah Terbakar Dalam Simulasi HUT Damkar Bireuen

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, - Satu unit rumah kayu atap rumbia di sudut lapangan bola kaki Kecamatan Jangka Bireuen terbakar, pada Rabu (15/03/2023), sejumlah petugas Damkar dengan armadanya segera bergegas melakukan pemadaman.

Dengan gerakan cepat, lima unit armada pemadam bersama petugasnya, berusaha memadamkan api dan menyelamatkan pemilik rumah.

Seorang petugas segera mendobrak pintu rumah tersebut dan api berhasil dipadamkan beberapa saat kemudian.

Kegiatan tersebut merupakan simulasi memadamkan rumah terbakar rangkaian memperingati HUT Ke-104 Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen di lapangan tersebut.

Selain simulasi memadamkan api, juga dilakukan simulasi memadamkan api dengan Apar di lapangan tersebut yang diawali oleh Sekdakab Bireuen, Ir Ibrahim Ahmad MSi, Kepala BPBD Bireuen, Afwadi BA, Camat Jangka, Polsek Jangka, Danramil Jangka di lapangan tersebut.

Saat simulasi berlangsung ratusan warga Jangka, ratusan siswa berhamburan ke lapangan tersebut melihat cara kerja petugas Damkar memadamkan api.

Upacara memperingati HUT Damkar Bireuen diawali dengan pengibaran bendera.

Sekdakab Bireuen Ir Ibrahim Ahmad sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis Pj Bupati Bireuen Aulia Sofyan PhD.

Kegiatan diakhiri dengan pelepasan balon ke udara (*)

Narator: Syita

Video Editor: M Anshar



