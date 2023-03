Lowongan Kerja Terbaru! SKK Migas Buka Rekrutmen Besar-Besaran Dengan Perusahaan KKS, Cek Posisinya

SERAMBINEWS.COM - Bagi Kamu yang sedang mencari pekerjaan khususnya di Industri Minyak dan Gas (Migas), berikut ada info lowongan kerja menarik yang bisa dicoba.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas saat ini sedang membuka Program Rekrutmen Bersama 2023.

Informasi dibukanya lowongan kerja atau rekrutmen bersama dari SKK Migas ini diumumkan SKK Migas melalui akun Instagram resminya @humasskkmigas, Rabu (15/3/2023).

"Hai, Sobat Migas

Bergabunglah bersama kami menjadi bagian dari tim yang akan mewujudkan rencana strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0 untuk mencapai target produksi minyak sebesar 1 MBOPD dan gas sebesar 12 BSCFD pada tahun 2030 melalui Program rekrutmen bersama SKK Migas dan KKKS," tulis SKK Migas dikutip dari Instagram resminya.

Untuk diketahui, program Rekrutmen Bersama 2023 yang digelar SKK Migas saat ini merupakan kerja sama antara SKK Migas dengan beberapa perusahaan yang masuk dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Mengutip laman resmi SKK Migas, program ini dilakukan untuk memfasilitasi SKK Migas dan KKKS dalam melakukan rekrutmen guna pengisian posisi kunci pada formasi Organisasi tahun 2023.

"Pemenuhan posisi ini merupakan bagian dari realisasi Work Program and Budget tahun 2023, yaitu pengisian posisi jabatan pada tingkatan fresh graduates dan experienced," tulis SKK Migas.

Adapun perusahaan atau KKKS yang ikut membuka lowongan dalam program Rekrutmen Bersama SKK Migas 2023 yaitu Medco E&P Indonesia, PT Bumi Siak Pusako (BSP), Petronas Carigali Ketapang II ltd, PT Odira Energy Karang Agung, MGA Utama Energi, RH Petrogas Companies in Indonesia, Jadestone Energy (JSE), Husky-CNOOC Madura Ltd. (HCML), Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., dan Harbour Energy.

Untuk lowongan yang dibuka, berdasarkan pantauan serambinews,com dari situs terkait, terdiri dari berbagai posisi dan bidang.

Lowongan tersebut bisa diikuti oleh mereka yang baru menyelesaikan pendidikan tinggi atau fresh graduate.

Selengkapnya, simak info lowongan yang dibuka SKK Migas dalam program Rekrutmen Bersama 2023 berikut.

Posisi yang dibuka

1. Jr. Staff of Working Area Data Management