Atlet Bulutangkis Indonesia, Syabda Perkasa dan Sang Ibu Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

SERAMBINEWS.COM - Kecelakaan maut yang merenggut nyawa atlet bulu tangkis Indonesia, Syabda Perkasa Belawa ternyata juga menelan korban jiwa lain yaitu sang ibunda, Anik Sulistyowati.

Dunia bulu tangkis Indonesia tengah berduka cita dengan kabar meninggalnya atlet tunggal putra Syabda Perkasa Belawa dalam usia 21 tahun pada Senin (20/3/2023) dini hari.

Syabda meninggal setelah mengalami kecelakaan maut ketika sedang dalam perjalanan menuju Sragen, Jawa Tengah di tol Pemalang.

Kejadian nahas ini tak hanya merenggut nyawa Syabda, namun juga ibunda atlet Pelatnas PBSI itu, Anik Sulistyowati, dalam usia 49 tahun.

Seluruh anggota keluarga Syabda berada dalam mobil yang dikemudikan sang ayah, Muanis Hadi Sutamto yang kemudian menabrak kendaraan lain dari belakang di jalan tol.

Menurut kabar terbaru yang diterima Kompas.com, saat ini sang ayah dalam kondisi kritis, kakak Syabda yaitu Diana Sakti Anistyawati, dan adiknya Tahta Bathari Cahyaloka mengalami luka-luka.

Sementara ini ayahanda Syabda, Muanis dan kakak adiknya berada dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Al Ikhlas, Pemalang.

Klub bulu tangkis yang dibela Syabda sebelum bergabung ke Pelatnas PBSI, PB Djarum, memberikan ucapan bela sungkawa untuk kepergian Syabda dan juga sang ibunda.

"Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya salah satu atlet kami, Syabda Perkasa Belawa, dan Ibunda tercintanya," tulis PB Djarum lewat akun sosial media resminya.

Syabda memang dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Hal itu terlihat dari unggahannya di akun sosial media pribadi.

Di akun Instagram Syabda, ia menyematkan foto bersama dengan ibunya di posisi paling atas, foto tersebut ia unggah pada momen ulang tahun ibundanya.

"The one and only, Happy birthday mama!," tulis Syabda pada foto tersebut yang ia unggah pada Januari 2021 lalu.

Saat ini, unggahan foto tersebut telah dibanjiri oleh ungkapan duka cita dari para penggemar bulu tangkis Indonesia di kolom komentar.

