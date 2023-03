Larangan Thrifting Rugikan Pelaku Usaha, Penjual Minta Pemerintah Kaji Ulang: Baju Masih Layak Pakai

SERAMBINEWS.COM - Kebijakan pemerintah melarang impor pakaian bekas atau thrifting menuai pro kontra.

Pemerintah beralasan impor pakaian bekas atau thrifting bisa mematikan industri tekstil di dalam negeri.

Sementara para pedagang yang kini sudah terlanjur berjualan baju bekas impor, terancam merugi.

Pemerintah menegaskan pelarangan baju bekas impor atau thrifting untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.

Pelarangan impor pakaian bekas ini tertuang ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 18 tahun 2021, yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdangangan No 40 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang dialarang impor.

Sesuai dengan Peratuan Menteri Perdagangan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa impor baju bekas ini sangat menggangu industri tekstil dalam negeri.

“Itu menggangu industri tekstil dalam negeri, sangat menganggu jadi yang namanya impor pakaian bekas stop,”tegas Presiden.

Namun dengan adanya pelarangan ini tentunya akan berdampak pada pelaku usaha penjual barang bekas, seperti pakaian, sepatu maupun bentuk lainnya.

Dikutip dari KompasTV, Seperti di Samarinda, Kalimantan Timur, Yadi salah satu pedagang barang pakaian bekas berharap pemerintah mengkaji ulang larangan tersebut.

“Sangat merugikanlah. Kita pedangang kecil apalagi saya mewakili teman-teman penjual barang second yang di Samarinda mungkin dilihat kembali lah,”ujarnya.

Ade, salah satu pedangang juga menambahkan, dengan adanya pelarangan itu berdampak pada penurunan pembeli, dan juga dengan thrifting ini bisa mengurangi limbah tekstil.

“Mengalami penurunan sejak pemerintah mengeluarkan himbaun melarang thrifting ini. Saya gak setuju, dengan adanya trifting mengurangi limbah," ungkapnya.

Ia mengatakan, meskipun pakaian bekas dan diimpor, tetapi masih layak untuk diperjual belikan dan pakai.