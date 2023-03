VIDEO Sosok Anik Sulistyowati Ibu Syabda Perkasa Belawa yang Ikut Meninggal saat Kecelakaan

SERAMBINEWS.COM - Berikut ini sosok Anik Sulistyowati ibunda dari atlet muda bulu tangkis Indonesia Syabda Perkasa Belawa yang dikabarkan turut meninggal dunia akibat kecelakaan.

Syabda Perkasa dan sang ibunda Anik Sulistyowati meninggal dunia dalam perjalanan menuju Sragen untuk berziarah karena neneknya meninggal pada Senin (20/3/2023).

Nahas perjalanan itu menewaskan Syabda dan Ibunya, sementara Ayahnya selamat dan alami luka-luka.

Anik Sulistyowati sendiri merupakan sosok modal yang luar biasa bagi Syabda dalam perjalanan karirnya sebagai atlet bulu tangkis.

Syabda Perkasa sempat mengungkapkan bahwa Motivasinya ditanamkan dari kedua orang tua tercinta.

Adapun sosok sang ibunda bernama Anik Sulistyowati yang merupakan istri dari Muanis, yang berprofesi sebagai iklan Rakyat Merdeka.

Syabda Perkasa Belawa sendiri dikenal cukup dekat dengan keluarganya, bahkan ia sempat membagikan potret ibunya yang memakai kerudung di Instagram.

Kala itu, Syabda menuliskan caption 'The one and only' yang menunjukkan bahwa dirinya sangat dekat dengan sang ibu.

Kabar meninggalnya Syabda Perkasa Belawa akibat kecelakaan telah disampaikan legenda bulu tangkis Indonesia, Yuni Kartika melalui akun instagram pribadinya @yuni.kartika 73.

Sementara itu, dikutip dari akun instagram @lambe.badminton, ibu Syabda Perkasa Belawa juga dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Sementara itu, ayah dan kakak Syabda Perkasa Belawa mengalami luka ringan.(*)