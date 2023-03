Elpiji 3 Kg Dijual di Atas HET

FOR SERAMBINEWS.COM

NAHRAWI NOERDIN, Ketua Hiswana Migas Aceh

SERAMBNEWS.COM, BANDA ACEH - Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan, elpiji tabung 3 kg masih ditemui dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Terkait hal itu, Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh, Nahrawi Noerdin, pun melakukan peninjauan ke sejumlah pedagang di kawasan Banda Aceh, Sabtu (18/3/2023).

Saat turun ke lokasi pedagang, Nahrawi mendapatkan kondisi bahwa elpiji tabung melon masih dijual Rp 40.000, jauh di atas HET Rp 18.000/tabung.

Nahrawi pun meminta pemerintah di Aceh untuk menertibkan pengecer ilegal. “Sejumlah pedagang kuliner di kawasan Darussalam mengeluhkan harga elpiji 3 kg yang mencapai Rp 38.000-Rp 40.000. Jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 18.000/tabung," sebutnya usai menemui sejumlah pedagang kuliner di lapangan Tugu Kawasan Darussalam Banda Aceh.

Selain mengeluhkan harga elpiji subsidi yang melambung, para pedagang menyatakan sulitnya mereka mendapatkannya di pangkalan, karena kuota terbatas. Pedagang mengaku lebih mudah mendapatkan elpiji 3 kg di kios-kios pengecer, namun harganya jadi dua kali lipat dari harga pangkalan.

“Ini sangat aneh. Dari mana elpiji 3 kg yang dijual di kios-kios, yang seharusnya hanya dijual di pangkalan," sebut Nahrawi.

Dia mendesak intansi terkait untuk memperketat pengawasan peredaran elpiji 3 kg di Aceh, sehingga peruntukannya benar benar tepat sasaran.

Apalagi, katanya, beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan, dimana tingkat kebutuhan elpiji akan lebih banyak. “Jika tidak diperketat pengawasan penjualan elpiji 3 kg, saya khawatir bulan Ramadhan usaha mikro, khususnya para pedagang kuliner akan semakin sulit mendapatkan elpiji melon tersebut,” ungkapnya.

Sulitnya mendapatkan elpiji 3 kg diakui Siti Nasuha, penjual nasi di kawasan lapangan Tugu Darussalam. Menurutnya, untuk jualan mereka membutuhkan dua hingga tiga tabung perhari, tapi yang mereka dapatkan di pangkalan hanya satu tabung dalam satu minggu.

“Yang kita dapatkan di pangkalan hanya satu dalam seminggu, sementara kita perhari butuh elpiji 3 kg sebanyak tiga tabung, terpaksa harus kita beli di kios kios pengecer yang harganya capai Rp 38 ribu,”keluhnya.

Selain itu, menurutnya, mengantre di pangkalan kadang sering berakhir mengecewakan, karena setelah sekian lama menunggu, elpiji juga tidak bisa didapatkan karena sudah habis.

Hal senada juga diungkapkan, Fatimah, penjual gorengan di kawasan Darussalam, Menurutnya, elpiji subsidi di pangkalan rutin masuk setiap minggu, tapi karena jumlah terbatas, mereka kadang hanya bisa mendapatkan satu tabung. Malah pernah tidak mendapatkan meski telah mengantre lama.

“Kami tidak tau mau mengadu kemana, kami jualan untungnya hanya sedikit, kalau kami gunakan elpiji yang 12 kilogram akan rugi kami, karena harganya sangat mahal,” ungkapnya.

Selain Siti Nasuha dan Fatimah, seorang penjual bakso goreng, Nurhafni meminta pemerintah Aceh untuk memberi alokasi elpiji 3 kg secara khusus bagi mereka usaha kuliner, sehingga mereka akan tetap bisa jualan.

“Jika elpiji 3 kg dijual Rp 25 ribu per tabung terasa sudah cukup baik bagi kami, dari pada sekarang harus membeli capai Rp 40 ribu per tabung, sangat tidak wajar bila dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 18 ribu per tabung,” ungkapnya.

Dia berharap, pemerintah bisa memantau kembali penjualan elpiji, karena sangat memberatkan bagi mereka jika setiap hari harus mengeluarkan modal terlalu banyak untuk membeli elpiji 3 kg. “Di pangkalan elpiji tidak cukup, tapi di kios kios banyak, dan dijual dengan harga tinggi, ini dari mana,” tutupnya.(mun)