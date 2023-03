Hari Pertama Meugang, Harga Daging di Aceh Tamiang Masih Stabil

Yunus menjelaskan survei harga ini dilakukan di sejumlah pasar, di antaranya di Opak, Tualangcut, Kampung Durian, Kota Kualasimpang

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Harga daging di Aceh Tamiang dipastikan masih stabil pada meugang pertama, Selasa (21/3/2023).

Hal ini diketahui setelah tim dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) Aceh Tamiang melakukan survei harga di sejumlah pasar sejak pagi hingga siang.

“Untuk harga masih stabil, kisaran Rp 130 ribu sampai Rp 150 ribu per kilogram,” kata Kabid Peternakan Distanbunak Aceh Tamiang, Muhammad Yunus, Selasa (21/3/2023) siang.

Yunus menjelaskan survei harga ini dilakukan di sejumlah pasar, di antaranya di Opak, Tualangcut, Kampung Durian, Kota Kualasimpang hingga Seruway.

Harga di Seruway dan Kota Kualasimpang didapati seragam yaitu Rp 150 ribu per kilogram, sedangkan di Kampung Durian Rp 140 ribu per kilogram dan di Opak cenderung lebih rendah, yakni Rp 130 ribu per kilogram.

Berdasarkan data dari rumah potong yang dibuka di setiap kecamatan, pada hari pertama meugang ini total sapi yang dipotong sebanyak 67 ekor dan kerbau satu ekor.

“Untuk harga, Aceh Tamiang bisa dikatakan yang paling rendah di Aceh,” kata Yunus.

Yunus memastikan proses penyembelihan ternak meugang dilakukan sesuai arahan Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman sebagai antisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Tahap awal penyembelihan ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem.

“Antemortem dilakukan sebelum penyembelihan, sedangkan postmorten setelah penyembelihan,” jelas Yunus.

Selain menyurvei harga dan stok daging-meugang' title=' daging meugang'> daging meugang, dalam peninjauan ke pasar ini tim Distanbunak Aceh Tamiang juga mengecek pergerakan harga kebutuhan meugang lainnya, misalnya ayam ras didapati Rp 24 ribu per kilogram, atam buras Rp 55 ribu per kilogram dan telura yam Rp 49 ribu per papan. (mad)