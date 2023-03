Harga Daging Meugang di Aceh Tamiang Turun Menjadi Rp 130 Ribu

Kabid Peternakan Distanbunak Aceh Tamiang, Muhammad Yunus (kanan) saat meninjau dan mengawasi pemotongan daging meugang, Rabu (22/3/2023). Harga daging meugang justru turun menjadi Rp 130 ribu per kilogram.

Berdasarkan survei pasar yang dilakukan tim Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) Aceh Tamiang, harga daging sapi berkisar antara Rp 130 ribu hingga Rp 150 ribu.

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Harga daging sapi di Aceh Tamiang justru turun pada puncak hari meugang, Rabu (22/3/2023).

“Dibanding satu hari sebelumnya, harga hari ini turun,” kata Kepala Distanbunak Aceh Tamiang, Safuan.

Safuan menjelaskan harga terendah terjadi di tiga kecamatan, masing-masing Tamiang Hulu, Bandarpusaka dan Tenggulun Rp 130 ribu per kilogram, kemudian di Kejuruanmuda dan Seruway Rp 140 ribu per kilogram, sedangkan tujuh kecamatan lainnya Rp 150 ribu per kilogram.

Tidak sedikit pihak mengaitkan turunnya harga ini, akibat rendahnya daya beli masyarakat.

Namun Safuan menilai tanggapan itu kurang tepat, karena dia lebih meyakini kondisi harga ini disebabkan jumlah pemotongan tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu.

Safuan menyebut tahun lalu jumlah sapi yang dipotong pada hari meugang hanya 248 ekor, sementara tahun mencapai 366 ekor.

“Kerbau juga ada sebanyak 23 ekor,” kata Safuan didampingi Kabid Peternakan, Muhammad Yunus.

Yunus menambahkan, pemotongan kerbau tidak merata seperti sapi.

Pemotongan kerbau hanya dilakukan pada empat kecamatan, yakni Kota Kualasimpang delapan ekor, Kejuruanmuda dua ekor, serta Tamiang Hulu dan Rantau masing-masing tiga ekor.

“Harga kerbau lebih murah, Rp 110 ribu per kilogram,” sambung Yunus.

Dalam kesempatan itu, Yunus memastikan pihaknya semaksimalkan mungkin menjalankan arahan Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman tetang pelaksanaan pemotongan hewan meugang.