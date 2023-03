Ucapan Selamat Puasa Ramadan 1444 H, Penuh Makna Inspiratif Cocok Kirim ke Grup WA

Kini berbagai cara dapat dilakukan, seperti diucapkan secara langsung, maupun lewat media sosial.

SERAMBINEWS.COM - Bulan suci Ramadhan sudah di depan mata. Umat muslim di seluruh dunia akan menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1444 H mulai Kamis (23/3/2023).

Bulan mulia untuk meningkatkan ibadah supaya menjadi modal untuk dibawa saat kematian datang.

Menyambut perayaan Ramadhan 2023, tentunya jangan sampai lupa untuk mengucapkan selamat Ramadhan kepada keluarga, teman atau sahabat untuk terus membangun tali silahturahmi.

Kini berbagai cara dapat dilakukan, seperti diucapkan secara langsung, maupun lewat media sosial.

Seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram.

Berikut 20 contoh ucapan selamat Puasa Ramadhan 2023.

1. May this blessed month have enormous peace and prosperity for you in-store. Ramadan Mubarak!

Semoga bulan yang diberkati ini memiliki kedamaian dan kemakmuran yang luar biasa untukmu. Selamat Ramadhan!

2. Happy Ramadan to everyone. Every year Ramadan brings a golden chance to repent and ask forgiveness to Allah for our sins.

Selamat Ramadhan untuk semuanya. Setiap tahun Ramadhan membawa kesempatan emas untuk bertobat dan meminta pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita.

3. May Allah fill our heart with endurance, make our path closer to our deen, and raise our taqwa. Selamat Ramadan Mubarak 2022.

Semoga Allah mengisi hati kita dengan kesabaran, mendekatkan jalan kita dengan agama kita, dan meninggikan taqwa kita. Selamat Ramadhan 2022.

4. “Ramadan is the month whose beginning is mercy, whose middle is forgiveness and whose end is freedom from fire.” – Prophet Muhammad (PBUH)