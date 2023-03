Momen Terakhir Mendiang Prof Dr Gunawan Adnan, Sosok yang Pintar hingga Kuasai 7 Bahasa

SERAMBINEWS.COM - Gunawan lahir di Beureunuen, Pidie, dan menamatkan S1 di UIN Ar-Raniry, tempat ia kemudian pernah menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik saat UIN dipimpin Prof Dr Warul Walidin AK MA.

Ia menamatkan pendidikan S-1 dalam Ilmu Pendidikan dan Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 1991 dengan skripsi berjudul "Al-Bahtsu ‘an al-Ma’ānī fī Sūrah al-Rahmān” (Kajian tentang Ilmu Ma’any dalam Surah Al-Rahman). Beliau lulus dengan predikat “Summa Cum Laude”.

Almarhum tergolong sosok yang sangat tekun menuntut ilmu baik di dalam maupun di luar negeri.

Studi S-2-nya ia selesaikan di Universitas Leiden (Belanda) tahun 1996 dengan judul tesis "Sha’ir Negeri Makkah dan Madinah: An Account of Pilgrimage from a Malay World” (Syair Negeri Makkah & Medinah: Suatu Catatan tentang Haji dari Dunia Melayu). Beliau lulus dengan predikat Magna Cum Laude di kampus Belanda ini.

Pendidikan doktoral (Ph.D) ia tempuh selama 1999–2004 pada Fakultas Filsafat dan Bidang Sociology (Dr by Courses) Universitas Georgia Augusta, Goettingen–Germany.

Disertasi doktornya berjudul “Women and The Glorious Qur’an: An Analytical Study on Women-Related Verses of Surah An-Nisa’ ” (Wanita & Kitab Suci Al-Qur’an: Suatu Studi Analitis terhadap Ayat-Ayat tentang Isu Wanita dalam Surah An-Nisa).

Gunawan lulus dengan predikat “Summa Cum Laude” di kampus Jerman ini.

Ia bahkan menguasai lima bahasa asing, yakni bahasa Arab, Inggris, Belanda, Jerman, dan bahasa Prancis, di samping bahasa Aceh dan bahasa Indonesia.

Gunawan menulis sejumlah buku, di antaranya “Al-Qur’an: Lautan Ilmu yang Tidak Berujung” di Jerman, 2003.

Alumnus MAN 1 Banda Aceh tahun 1987 ini pernah pula ikut Fellow-Student pada Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir pada Januari-Desember 2000.

Gunawan juga dikenal luas sebagai mubalig atau dai. Hari Jumat kemarin ia masih menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Keuchik Leumiek, Banda Aceh.

Tadi malam pun ia masih terlihat sebagai jamaah shalat Tarawih di masjid kampungnya, Peunyeurat. Siang ini, almarhum dimakamkan di desa domisilinya itu.

Guru Besar UIN Ar-Raniry, Prof Dr Drs Tgk H Gunawan Adnan MA PhD, meninggal dunia, Sabtu (25/3/2023) di Rumah Sakit Harapan Bunda, Seutui, Banda Aceh.

Informasi tentang meninggalnya Prof Dr Drs Tgk H Gunawan Adnan MA PhD dibenarkan Fajar, kemenakan Prof Gunawan Adnan.