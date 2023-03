Perpani Gelar Kejuaraan Panahan Terbuka Se-Aceh, Perebutkan 64 Medali Emas, Catat Tempat & Jadwalnya

Laporan Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengurus Provinsi Perkumpulan Panahan Indonesia (Pengprov Perpani) Aceh akan menggelar kejuaraan terbuka se-Aceh pada 29 April hingga 5 Mei 2023, di Stadion Mini Universitas Syiah Kuala (USK) Darussalam, Banda Aceh.

Ketua Umum Pengprov Perpani Aceh, Prof Dr Nyak Amir, MPd kepada wartawan menjelaskan, event yang berlebel Kejuaraan Panahan Aceh Open 2023 ini akan memperlombakan Divisi Fita Recurve, Fita Compound Umum putra-putri, Divisi Nasional kelompok usia 9, 12, 15, dan Barebow putra-putri.

Nyak Amir menyebutkan, kejuaraan ini memperebutkan 64 medali emas, 64 perak, 64 medali perunggu, dan piala tetap dari Pemerintah Aceh.

"Pagelaran tersebut seiring makin intensifnya pembinaan panahan di pengurus cabang kabupaten/kota,” katanya.

“Maka sesuai dengan program kerja Perpani Aceh, salah satunya melaksanakan kompetisi sebagai upaya untuk mengevaluasi hasil pembinaan yang telah dilaksanakan," terangnya.

Untuk itulah, Nyak Amir meminta Pengcab Perpani kabupaten/kota di Aceh agar dapat menyiapkan dan mengirim pemanahnya mengikuti Kejuaraan Aceh Open.

"Untuk pendaftaran, dapat membuka link pendaftaran: http:registrasi.perpaniaceh.id,” beber dia.

“Pendaftaran gratis dan kuota terbatas, dimulai 12 Maret hingga 19 April 2023,"sebutnya.

Guru Besar Bidang Olahraga USK ini juga menyebutkan, beberapa tujuan dari gelaran kejuaraan tersebut.

Yaitu untuk mencari atlet panahan yang berprestasi, serta mempererat persatuan, dan kesatuan.

"Juga memasyarakatkan olahraga panahan sebagai budaya bangsa Indonesia. Mengukur dan mengevaluasi hasil pembinaan Pengcab serta mendeteksi pemanah untuk multi event dan singgle event," ujarnya.

Selain itu, papar Nyak Amir, untuk memotivasi pemanah agar lebih mempersiapkan diri, dan bersemangat berlatih untuk meningkatkan kemampuan.

Memperbanyak frekuensi pertandingan, sehingga menambah pengalaman dan kematangan prestasi.

“Kejuaraan ini juga menjadi ajang try in dan try out atlet Aceh menghadapi PON XXI,” ungkap Nyak Amir.

“Sekaligus membantu tim pemandu bakat dalam mencari pemanah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan yang selanjutnya menuju prestasi nasional,” tukasnya.

Seperti diketahui, Pengprov Perpani Aceh telah rutin setiap menggelar event berskala lokal, nasional maupun internasional.(*)