In Memoriam: Prof Gunawan, Intelektual Petarung Santun

Prof. Dr. APRIDAR, S.E., M.Si., Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Syiah Kuala dan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

Prof Dr Drs Gunawan Adnan MA PhD telah berpulang menghadap Allah Swt secara tiba-tiba di Rumah Sakit Harapan Bunda, Seutui, Banda Aceh, menjelang subuh Sabtu, 25 Maret 2023. Ia dipanggil menghadap Ilahi dalam waktu relatif muda, 55 tahun, dalam bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Menjelang sahur dan belum sempat makan, beliau muntah darah di rumahnya sebelum dilarikan ke rumah sakit. Namun, sesampai di rumah sakit nyawanya tak tertolong. Masyarakat Aceh dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry merasakan kehilangan serta duka yang mendalam atas kehilangan intelektual muda tersebut. Almarhum pergi dengan meninggalkan seorang istri bernama Linda dan tiga anak.

Guru besar sosiolog yang dilahirkan di Beureunuen, Pidie, ini merupakan petarung intelektual yang kekeh. Pernah suatu saat beliau meminta pendapat penulis tentang cara agar proses gelar guru besarnya bisa cepat turun. Beliau berkata bahwa dalam waktu dekat akan ada pemilihan Rektor UIN Ar-Raniry dan beliau berkeinginan untuk turut serta mewakafkan diri memajukan pendidikan khususnya di Ar-Raniry.

Dalam memperjuangkan sesuatu beliau selalu gigih dan optimis, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama surat keputusan guru besar sebagai jabatan fungsional pun segera beliau raih. Walau beliau sudah memperoleh gelar profesor, tetapi pucuk pimpinan UIN Ar-Raniry dipercayakan oleh Menteri Agama kepada Profesor Mujiburrahman.

Pada kesempatan yang lain, saat beliau baru pulang dari pendidikan doktoral (Ph.D) yang ia tempuh selama 1999–2004 pada Fakultas Filsafat dan Bidang Sosiologi Universitas Georgia Augusta, Goettingen–Germany, beliau ingin sekali membangun Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh. Dengan kapasitasnya yang begitu besar, tetapi beliau legowo dan bersedia menjadi pengurus biasa di bawah kepemimpinan Ihsanuddin MZ.

Prinsip yang selalu beliau kedepankan adalah berbuat yang terbaik untuk agama dan bangsa.

Intelektual muda yang luas pergaulannya ini menamatkan strata satu di UIN Ar-Raniry dalam Ilmu Pendidikan dan Bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah tahun 1991. Skripsinya berjudul "Al-Bahtsu ‘an al-Ma’ānī fī Sūrah al-Rahmān” (Kajian tentang Ilmu Ma’any dalam Surah Al-Rahman) mengantarnya lulus dengan predikat “Summa Cum Laude”.

Almarhum tergolong sosok yang sangat tekun menuntut ilmu, terutama di luar negeri.

Ketika diutus untuk melanjutkan Studi S-2-nya di Universitas Leiden (Belanda) akhir tahun 1994 dan awal tahun 1996, studinya beliau selesaikan dengan judul tesis "Sha’ir Negeri Makkah dan Madinah: An Account of Pilgrimage from a Malay World” (Syair Negeri Makkah & Medinah: Suatu Catatan tentang Haji dari Dunia Melayu). Beliau lulus dengan predikat Magna Cum Laude di kampus Belanda ini.

Tiga tahun kemudian beliau ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan doktoral di Fakultas Filsafat dan Bidang Sosiologi dengan disertasi doktornya berjudul “Women and The Glorious Qur’an: An Analytical Study on Women-Related Verses of Surah An-Nisa’ ” (Wanita & Kitab Suci Al-Qur’an: Suatu Studi Analitis terhadap Ayat-Ayat tentang Isu Wanita dalam Surah An-Nisa). Almarhum lulus dengan predikat “Summa Cum Laude” di kampus Jerman ini.

Beliau pernah pula dipercayakan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik saat UIN dipimpin Prof Dr Warul Walidin MA.

Banyak prestasi telah beliau ukir saat berkiprah di kampus paling ujung Pulau Sumatra tersebut.

Dengan menguasai lima bahasa asing, yakni bahasa Arab, Inggris, Belanda, Jerman, dan bahasa Prancis, di samping bahasa Aceh dan bahasa Indonesia, Gunawan menulis sejumlah buku, di antaranya “Al-Qur’an: Lautan Ilmu yang Tidak Berujung” di Jerman, 2003.