VIDEO Lindungi Lahan Gambut, SUPA Gelar Ekspose RKM

SERAMBINEWS.COM - Universitas Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan G-I-Z SUPA menggelar kegiatan ekspose Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Pendampingan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Kabupaten Aceh Barat

Kegiatan yang berlangsung selasa pagi di salah satu hotel di Meulaboh ini, bertujuan untuk pemulihan ekosistem gambut.

Kepala Bidang Insfratrukstur dan Pembangunan BAPEDA Aceh Barat Ferdi Handaya mengatakan, kegiatan ini sangat sesuai dengan misi pembangunan daerah

kegiatan yang dibentuk melalui Program "Sustainable Use Of Peat Land and Haze Mitigation In ASEAN ( SUPA)" ini melibatkan sejumlah Tim Kerja Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK PPEG) didampingi Fasilitator Desa dari empat desa di Kabupaten Aceh Barat yaitu Desa Keub Kecamatan Arongan Lambalek, Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan, desa Pange Kecamatan Bubon, dan desa Beurawang Bubon.



Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan di Aceh Barat seperti dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Pangan, Dinas Perternakan dan Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Perdagangan, koperasi dan UKM serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Siti Masyithah

