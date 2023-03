VIDEO Supa Dan Usk Gelar Ekspose Rkm Di Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM - universitas syiah kuala (usk) bekerjasama dengan giz supa kembali menggelar kegiatan ekspose rencana kerja masyarakat (rkm) pendampingan desa mandiri peduli gambut (dmpg) di kabupaten nagan raya setelah sebelumnya berlangsung di aceh barat, selasapagi.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di gampong simpang peut, blang muko, kecamatan kuala, kabupaten nagan raya melibatkan sejumlah tim kerja pengendalian dan pengelolaan ekosistem gambut (tk ppeg),

didampingi fasilitator desa dilibatkan dari enam desa seperti desa sumber bakti, desa makarti jaya, desa pulo kruet perangkat desa blang luah, desa kayee unoe, desa leung keube jagat.

Kegiatan tersebut dibentuk melalui program "sustainable use of peat land and haze mitigation in asean (supa) component i pilot site in aceh", bertujuan untuk pemulihan ekosistem gambut yang berada di aceh khususnya di nagan raya.

Sementara itu para peserta berharap program yang dilaksanakan oleh usk dan supa dapat terus berlanjut untuk mendukung kelestarian lahan gambut.

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan di nagan raya seperti perwakilan dari biro ekonomi kantor bupati, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas lingkungan hidup,

dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil & menengah, dinas pertanian dan peternakan, dinas pemberdayaan masyarakat gampong,

pengendaliannya penduduk & pemberdayaan perempuan, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas perkebunan, serta tokoh masyarakat lainnya. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Siti Masyithah

