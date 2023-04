Fibernet Hadir di Aceh Dengan Salah Satu Produk Unggulannya Fihos, Telah Bergerak Sejak Tahun 2002 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Untuk saat ini banyak tempat usaha dan pemerintahan di tempat umum, seperti kantor pemerintahan, perusahaan swasta, hotel, cafe, mall, dan restoran telah menyediakan konektivitas WiFi secara gratis, namun tak jarang layanan tersebut menambahkan beban biaya yang tak sedikit dengan imbas tak seberapa bagi penyedia usaha.

Kini di Aceh sejak Kamis, 16 Maret 2023, Fihos bagian produk dari Fibernet resmi hadir di Aceh dan akan mengatasi permasalahan yang barangkali tengah dihadapi para penerima layanan tersebut.

Berangkat dari alasan itu Fibernet melahirkan Fihos. Fihos merupakan sebuah platform yang dirancang untuk memaksimalkan pemasaran digital melalui WiFi dan media sosial.

Pada dasarnya, Fihos adalah produk dari Fibernet yang merupakan sebuah perusahan internet service provider yang telah bergerak sejak tahun 2002.

“Head Of Product and IT Rizha Yuherdianto dan Yudhitia sebagai Head of Marketing Communication & Public Relation Mengatakan “ Fihos hadir sebagai platform pemasaran digital yang memungkinkan pebisnis untuk mengontrol dan melakukan monetisasi ketersediaan wifi-nya serta meningkatkan komunikasi dengan pelanggan.

“Mereka akan mendapatkan keuntungan dengan peningkatan ‘returning customer’ serta revenue-nya. Sementara pengunjung pelanggannya akan merasa puas dengan akses internet yang cepat dan stabil yang disediakan oleh Fibernet serta informasi mengenai program-program yang menguntungkan pelanggan,” tambahnya.

Visi yang dibawa oleh Fihos adalah untuk mensukseskan institusi maupun pelaku usaha dengan teknologi digital. Yudithia menjelaskan mereka berupaya membangun ekosistem yang dapat menjembatani antara brand dengan pelanggannya dan antara sebuah brand dengan pengunjungnya melalui jaringan WiFi yang tersedia. Dengan mengusung konsep ‘One Stop Digital Marketing Platform’, pihak Fibernet berusaha untuk memberikan manfaat komersial yang besar bagi institusi maupun pebisnis.

Model bisnisdan strategi pasar

Fihos merupakan layanan bundling dengan layanan Internet dari Fibernet. Layanan ini bekerja dengan mengganti atau menambahkan router WiFi dari pelaku usaha dengan router yang sudah terpasang dari teknologi Fihos. Selain itu ada beberapa alat pemasaran digital lain yang dapat digunakan pebisnis untuk berkomunikasi dengan pelanggan, seperti Captive Portal dan Email Marketing. Fitur-fitur tersebut dapat diakses melalui Fihos Dashboard.

“Yang membedakan Fihos dengan lainnya adalah Fihos memberikan keuntungan bagi Pebisnis bukan hanya untuk melakukan profiling pelanggannya, namun juga melakukan aktivitas marketing. Misalnya melalui Captive Ads yang dapat diatur sendiri oleh Pebisnis” jelas Yudithia.

Layanan Fihos sendiri sudah digunakan oleh beberapa klien ternama, seperti Hotel Swisbell, Hotel Aryaduta, Hotel Novotel dan hotel lainnya. Ke depannya, Fibernet ingin dapat memperluas pasar mereka ke beberepa segmen industri di seluruh kota besar di Indonesia.

Yudithia mengungkapkan, “Kami memproyeksikan jumlah pengguna Fihos akan mencapai lebih dari 15.000 tempat usaha seiring dengan ekspansi yang akan kami lakukan. Kini kami sedang mempersiapkan diri untuk memperluas pasar Fihos ke 19 kota besar lainnya di Indonesia. Kami berharap dengan ekspansi besar-besaran Fibernet di beberapa kota akan meningkatkan eksistensi Fihos.”

Pada acara launching yang dilaksanakan di Hermes Hotel tersebut, turut hadir VP Fibernet Arief Padilah, Manager Markom PT Fiber Networks Indonesia, Yudithia dan Branch Manager Aceh, Akhmad Agus Satria. “ Fibernet bertransformasi dari penyedia jaringan telekomunikasi menjadi penyedia solusi ICT terbaik di Indonesia. Kebutuhan dari Industri merupakan dorongan bagi kami untuk berkembang dengan menciptakan inovasi-inovasi layanan terkini,” kata Akhmad.

“Dengan fihos anda bisa memudahkan layanan bagi tamu anda melalui pengaturan hotspot yang lengkap, registrasi social login yang mudah dan desain yang menarik.” tutup Akhmad.(*)