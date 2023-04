Moralitas Manusia dan Media Sosial

Oleh : Amar Sumatrani Anwar*)

We have in fact, two kinds of morality, side by side: one that we preach, but do not practice, and another that we practice, but seldom preach.

-Bertrand Russell

Untuk menciptakan moralitas manusia yang tepat dalam bersosial media adalah dengan bagaimana bersikap rasionalisme terhadap ruang lingkup sosial.

Dari mana datangnya moralitas?

Tentu pertanyaan ini adalah sebuah rasa kuriositas yang besar, sebagian orang hanya mengetahui maksud dari moralitas tersebut tanpa mengenal dari mana sebenarnya kata moralitas lahir.

Dari suatu kejadian seseorang memberikan bantuan sosial kepada satu keluarga yang kurang mampu dan kemudian menyebarkan kebaikannya agar dikenal banyak orang untuk meningkatkan eksistensi dan kemasyuhran kepada siapa yang melihatnya, apakah tindakan tersebut bermoral?

Sebagai orang yang berpendidikan tentu mengatakan sebagai hak dari seseorang untuk melakukan apapun yang dia mau lantas juga tidak menyakiti siapa siapa, namun sebagian memberi padangan bahwa tindakan tersebut tampak merendahkan.

Moralitas itu luas, sejumlah tindakan adalah salah walaupun tidak menyakiti siapa–siapa.

Memahami fakta sederhana bahwa moralitas berbeda-beda di seluruh dunia, dan bahkan dalam masyarakat yang sama.

Namun dari semua fenomena yang terjadi dan bagaimana seseorang menyikapinya dengan perbuatan baik maupun buruk itu adalah sebuah moral.

Asal Usul Moralitas

Perkembangan yang terjadi pada pertumbuhan seorang anak yang melihat bagaimana perlakuan orang dewasa dalam mengatasi masalah-masalah yang dialaminya baik benar atau salah.

Adapun yang timbul dari penemuannya sendiri namun hanya ketika mereka siap dengan akal dan pengalaman yang benar.