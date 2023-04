Viral Video, Yuki Kato Disebut Mirip Lisa BLACKPINK hingga Spontan Joget

“(Waktu itu) aku abis karnaval SCTV di kota apa ya, Pangandaran. Terus itu kan harinya barengan sama konsernya BLACKPINK terus ada masyarakat Pangandaran teriak itu ( Lisa Blackpink) dan gue nengok,” jelas Yuki Kato.

SERAMBINEWS.COM - Nama Yuki Kato dikaitkan dengan Lisa BLACKPINK.

Hal itu berawal dari sebuah video artis berdarah Indonesia - Jepang itu yang sempat viral baru-baru ini.

Yuki Kato viral ketika dirinya dipanggil dengan nama Lisa BLACKPINK oleh seorang netizen.

Spontan, Yuki Kato langsung terdiam dan berjoget ala BLACKPINK.

Menanggapi video itu, Yuki Kato tak menyangka ada yang memanggilnya dengan sebutan Lisa BLACKPINK.

Meskipun dia sadar jauh dibandingkan dengan member BLACKPINK itu.

“Iya katanya ya ampun gemas banget mereka ya, terus gue nengok lagi,” kata Yuki Kato langsung tertawa di kawasan Mampang, Jakarta Selatan baru-baru ini.

“Memang dalam hati pengin jadi Lisa, tapi mohon maaf kalian dapatnya Teh Lilis,” tambah Yuki Kato.

Aktris berusia 28 tahun ini menjelaskan bahwa kejadian itu terjadi ketika ia sedang mengisi sebuah acara televisi.

“(Waktu itu) aku abis karnaval SCTV di kota apa ya, Pangandaran. Terus itu kan harinya barengan sama konsernya BLACKPINK terus ada masyarakat Pangandaran teriak itu ( Lisa Blackpink) dan gue nengok,” jelas Yuki Kato.

Adapun alasan Yuki Kato yang meresponsnya dengan berjoget.

“Iya dong, of course (tentu joget) tapi enggak menyangka juga ya kayak maksudnya ya sudah. Enggak ada pikiran apa-apa, for fun,” ucap Yuki Kato.

Disinggung apakah mengidolakan Blackpink, Yuki Kato menjawab demikian.

“Dibilang fanatik sih enggak. Karena viral ya dan musiknya juga catchy. Jadi ya dibilang enggak suka juga enggak fanatik juga, tapi mendengarkan,” tutur Yuki Kato.

