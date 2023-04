Paradigma Patriarki dan Jeratan Diskriminasi Perempuan

Oleh: Irsapna Mawaddah*)

Setiap hendak pemilu isu tentang perempuan terus menerus digulirkan, perempuan dari sejarah zaman dahulu selalu menjadi komoditas laki-laki.

Zaman jahiliyah perempuan merupakan aib bagi laki-laki, darah mereka halal untuk di sembelih.

Seiring era semakin berkembang persoalan perempuan tiada pernah tuntas, eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan misoginis terus dan menerus di alami oleh kaum perempuan.

Domestikasi perempuan terus juga meningkat dengan cara-cara yang halus, mereka terkadang tidak menyadari seperti standard kecantikan yang di bentuk oleh paradigma laki -laki menyandera diri mereka, paradoksnya terkadang perempuan ini merasa kebanggaan dengan standar laki-laki.

Semangat kehidupan demokrasi di Indonesia setelah reformasi dinilai tidak paralel dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terkhusus bagi perempuan.

Praktik diskriminasi dan kekerasan masi marak ditemukan meskipun reformasi banyak membawa perubahan.

Menurut saya, ketidakadilan ini ada relasinya dengan kekuasaan yang timpang.

Menurut Filusif asal Perancis Simone de Beauvoir penindasan tersebut disebabkan karena dominasi laki-laki.

Perspektif zaman dahulu 300 tahun lalu perepmpuan itu dia anggap sebagai ancaman serius, sehingga terlihat jelas kalau laki-laki selalu mensubordinasikan dirinya dari perempuan.

Peneliti dari CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) Working Group, Estu Fanani, mengatakan bahwa saat ini tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan masih banyak terjadi.

Menurutnya, praktik diskriminasi tersebut banyak terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil.

Bentuknya pun bermacam-macam, antara lain kekerasan fisik maupun psikis, stigma negatif, domestikasi dan marginalisasi.

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif saat ini belum mencapai 30 persen sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.